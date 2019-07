I bianconeri sono concentrati sullo sfoltimento della rosa: Gonzalo piace alla Roma, il terzino portoghese al City. E il mercato in entrata non è finito: obiettivi Icardi e Chiesa.

di Francesco Maria Bizzarri - 15/07/2019 13:13 | aggiornato 15/07/2019 13:18

Siamo solo all’11 luglio e la Juventus ha già fatto buona parte del suo mercato in entrata. Ramsey, Pellegrini, Rabiot, Demiral, Buffon e De Ligt gli acquisti per Maurizio Sarri. E non è finita. Ora Paratici pensa alle cessioni per fare cassa, sfoltire la rosa e rimettere in ordine i conti. Poi ci sono altri obiettivi all’orizzonte: Chiesa e Icardi.

In attesa dell’ufficialità di De Ligt, il diretto tecnico bianconero proverà a piazzare alcuni elementi: Higuain, Mandzukic e Cancelo su tutti. Tre giocatori che hanno mercato, fanno gola, anche se sarà difficile venderli per gli ingaggi alti. Ecco la fase due del mercato.

Gonzalo, accolto con entusiasmo al ritorno a Torino, è destinato a ripartire. Per lui la Roma è pronta a fare carte false, ha l'intenzione di farlo diventare il nuovo capitano. Cancelo piace al Manchester City che è pronto a sborsare 60 milioni di euro. Mandzu, invece, per ora non ha offerte.

Juventus, Cancelo in uscita: c'è il Manchester City

Juventus, nuovo capitolo mercato: ora si deve vendere

Cessioni per fare cassa, ma anche e soprattutto per la questione liste. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ora sono 25 i calciatori in rosa. E quelli “utilizzabili” per la Champions League sarebbero 22 più il solo Kean, che rientra in lista B UEFA. Dunque la missione è quella di evitare di escludere qualche big che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Il primo: Gonzalo Higuain. Da Roma continuano a fargli la corte, per ora l’argentino è in ritiro e aspetta. Il secondo: Joao Cancelo, che ormai è in parola con il City di Pep Guardiola. I Citizens, appena sistemato Danilo, verseranno circa 60 milioni di euro nelle casse juventine. Paratici è pronto a dare il via libera, sulla fascia ha già Matteo Darmian come possibile sostituto. Anche Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus, anche se per lui non si registrano offerte concrete.

Altri botti?

Vendere ora è la priorità, ma il club sembra un cantiere aperto. Con Sarri è un anno zero, si riparte con un nuovo progetto. E con i soldi delle cessioni, occhi puntati su Mauro Icardi e Federico Chiesa. L’Inter ha messo l'attaccante fuori rosa, lui promette battaglia e si guarda intorno. Pare che la Juventus abbia già pronto un contratto da circa 7 milioni a stagione. Si tratta sotto traccia, l’affare è delicato.

Juventus, Icardi è un obiettivo: Paratici è pronto

E l’esterno della Fiorentina? Qui il nuovo presidente Commisso, appena insediatosi a Firenze, ha ammesso tutta la volontà di trattenere il gioiello di famiglia. Che però piace tanto a Sarri. L’inseguimento sarà lento e non è detto che vada in porto in questa sessione di calciomercato. Perché i dirigenti della Juventus sono bravi anche ad aspettare e programmare. E allora i colpi potranno diventare “futuribili”.