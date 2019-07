L’Ajax è ancora il mio club in Olanda e sono fiero di averne fatto parte, specialmente quando vedo come ora si presenta in Europa. Hanno fatto qualcosa che nessuno si aspettava e fanno crescere giocatori si giocatori. È meraviglioso

Oggi gioca e segna per i Los Angeles Galaxy, ma in futuro Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare all'Ajax per vestire i panni del dirigente. Uno scenario che ha ipotizzato al quotidiano olandese Telegraaf:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK