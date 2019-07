Con il sesto successo in patria, il settimo stagionale, Lewis è l'indiscusso padrone della categoria, meritevole di allori e promozioni. L'errore di Vettel condanna Seb alla bocciatura.

15/07/2019

Il titolo è una provocazione ma, se lo trovate calzante, avete sicuramente capito che aria tiri nella Formula 1 di oggi. Hamilton vince & comanda, qualsiasi cosa accada, in pista e a "tavolino". Dall'inizio del campionato sino a Silverstone, Lewis ha ottenuto sette primi posti, su dieci Gran Premi disputati. In Australia e Azerbaigian, l'inglese è giunto secondo e, solo in Austria The Hammer non ha calcato il podio.

In pratica, il numero 44 è un rullo compressore di risultati, una macchina da guerra sportiva e pubblicitaria. La gara del Regno Unito ha sancito la supremazia del Re, per la sesta volta al trionfo in patria. Lui è più forte degli avversari, della sfiga, del team Mercedes e... della Regina! Durante l'inno nazionale, Elisabetta II rispettava musica e parole in un ossequioso silenzio, mentre Hamilton canticchiava. Le gerarchie stanno cambiando.

Anzi, sono cambiate da tempo. Più di trecentomila tifosi sventolanti l'Union Jack non si erano visti nemmeno nei migliori live degli Who, rock band di metà anni Sessanta, in grado di muovere masse e movimenti socio - culturali. Il numero 44 sta facendo dimenticare l'idolo locale Nigel Mansell e ha Michael Schumacher nel mirino. L'obiettivo di Vettel era, invece, sporco, non a fuoco. Brutto errore di Seb, che ha tamponato Verstappen. Una più aperta e libertina Race Direction non ha evitato di penalizzare il ferrarista. Hamilton e Vettel, partiti come contendenti del titolo Formula 1 dell'anno, stanno vivendo due stagioni agli antipodi.

Hamilton è il Re della Formula 1 odierna

Formula 1, le pagelle di Silverstone

Lewis Hamilton - Nuovamente promosso

L'inizio di gara aggressivo da parte di Bottas non ha spaventato Lewis, abile stratega e ragionatore. Non ragioniere, però: Hamilton non ama accontentarsi e, di fronte alla folla "amica", il campione ha cambiato passo dopo l'ingresso della Safety Car. Chi sosteneva che la pole di Valtteri annunciasse un blitz del finlandese in casa del numero 44, si sbagliava; The Hammer lavora in prova meticolosamente, pensando a ciò che più gli interessa: vincere il Gran Premio.

Sesta volta per lui a Silverstone, platea storica e dal palato fino. Da quelle parti, possono raccontare le gesta di tutti i più grandi campioni a quattro ruote della storia, vantando aneddoti, episodi e giornate con le quali scrivere e produrre i migliori film sportivi. Hamilton non è un attore, ma si comporta come una star di Hollywood. Di fronte alla Regina Elisabetta, il pilota Mercedes non ha recitato la parte del suddito, tutt'altro.

Il campione ha macinato record sul giro, collezionando la sesta affermazione di fronte all'Impero, entrando nella storia. I cinque titolo mondiali conquistati stanno diventando sei, in un domino color argento, come la vettura che guida. Bottas è bravo, non quanto il compagno di box. Leclerc e Verstappen rappresentano il futuro - così si dice - però, il presente è di Lewis, Re britannico con più potere degli illustri Mansell, Clark e famiglia Hill. Il padre Graham ed il figlio Damon non avevano il carisma di Hamilton. PROMOSSO

Lewis Hamilton festeggiato dopo la gara di Formula 1 in Inghilterra

Antonio Giovinazzi e Lando Norris - Rimandati

Antonio è il giovane italiano che avanza, a volte velocemente, altre meno. In Inghilterra, la sua Alfa Romeo mal digeriva i curvoni lunghi in appoggio, nei quali Giovinazzi soffriva di sovrasterzo. Esperimenti nel box, setting aerodinamico rivisto, con la speranza di recuperare qualche posizione dall'undicesima casella in griglia. Ci stava provando. Antonio, ma l'errore commesso nei primi giri lo ha tolto dalla contesa. In effetti, la sua vera bella prestazione è stata quella austriaca. Nelle restanti uscite, il ragazzo di Martina Franca ha sofferto.

Norris non ha ancora venti anni (beato lui) ed un potenziale da primo della classe. In Barhein ed al Red Bull Ring, Lando ha fatto vedere i sorci verdi a più di un avversario esperto e titolato. Ci si aspettava un rendimento simile per l'inglese di Bristol in terra amica, ma non ci è riuscito. L'undicesimo posto nella gara di casa non sarebbe da buttare, tuttavia, la spinta emotiva garantita dai supporter avrebberdo dovuto dargli una marcia in più. Come Giovinazzi, Norris ha il tempo di crescere, malgrado i "giudicanti" siano spesso esigenti. RIMANDATI

Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo in Formula 1

Sebastian Vettel - Bocciato

Annata di debutto nella serie a parte, questa è la stagione meno felice del tedesco quattro volte campione. Nemmeno il debutto in Ferrari - datato 2015 - fu per lui tanto avaro di soddisfazioni quanto il 2019 vissuto sino a Silverstone. La vittoria del pilota numero 5 proprio non vuole arrivare, di mezzo si sono messe sfortuna e decisioni arbitrali discutibili, ma Seb non è il corridore che ha conteso il titolo e battuto Hamilton in più occasioni.

Ad un certo punto della gara, sembrava fattibile il podio per Vettel, invece, non è andata così. In un tentativo di attacco sul tenace Verstappen, l'errore. Sebastian frena forte, tuttavia non abbastanza da superare l'olandese. Anzi, oltre a non sopravanzarlo, il ferrarista ha, addirittura, centrato la Red Bull di Max, mandandolo a pascolare nei verdi prati inglesi. La Direzione Gara, più permissiva del solito, ha punito il pilota, autore di un errore grave. Ed evitabile.

La classifica piange, Leclerc scalpita, a Maranello non sono contenti. Anche quest'anno la speranza di vincere il campionato è svanita in poche domeniche ed glorioso passato del connazionale Schumacher si fa sempre più pesante sulla testa del trentaduenne teutonico. Di sicuro, Vettel non mollerà, lo sappiamo. Infatti il giudizio è relativo all'inizio di stagione, con Silverstone punto più basso da marzo a ieri. BOCCIATO

Nessuna vittoria per Vettel in Formula 1, dall'Australia a Silverstone

Leclerc, Verstappen e Norris: i "bad boys" delle quattro ruote

Charles getta il cuore oltre l'ostacolo in ogni staccata. Se la Ferrari non raggiunge le velocità desiderate in rettilineo, ci pensa il monegasco, rimediando con grandi pestate al pedale che comanda i freni. Spettacolare Leclerc (anche) in Inghilterra, con la complicità del teppista olandese Verstappen, nato per duellare contro tutto e chiunque. Max e Charles hanno ripetuto la battaglia messa in atto al Red Bull Ring, facendoci divertire.

La decisione della Direzione Gara, premia i due corridori più coraggiosi ed old style del paddock. Dal Gran Premio di Gran Bretagna, le manovre al limite ed i sorpassi avventati non saranno più puniti in maniera indiscriminata. Era ora. Contento della decisione pure Lando Norris, un altro che non si fa problemi quando occorre provarci. Dite che la gioventù li aiuti, pensate che, per il momento, i tre non abbiamo nulla da perdere... sta di fatto che i "bad boys" del mondiale siano i nostri preferiti.

Undicesimo posto per Norris in Formula nella gara di casa

Vitantonio Liuzzi, il nuovo steward della Race Direction

Finalmente la FIA si è decisa: un ex pilota di Formula 1 in Direzione Gara, a costituire un organo giudicante competente, attento e meno fiscale. La decisione di tollerare le manovre decise ed i sorpassi, hanno regalato un Gran Premio a tratti avvincente. Era ora, altrimenti, meglio dedicarsi al balletto od al biliardo. Liuzzi Vitantonio si è aggiunto al gruppo e, episodio giusto e logico riguardante Vettel e Verstappen, la gara inglese è sembrata una corsa di 30 anni fa. Divertente, spettacolare, priva di proteste e marche da bollo.

Asfalto nuovo a Silverstone, in primis piaciuto, poi... meno

Il disastro avvenuto lo scorso anno nel weekend del Motomondiale ha lasciato i segni. L'annullamento delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP fu un episodio storico e gravissimo. Storico, perché nel Regno Unito cancellare una gara a causa della pioggia è un po' come non fare scendere gli sciatori sulla neve. Proprio nella patria del bagnato, arrivò una beffa atroce. E costosa: riasfaltare completamente il tracciato ha imposto una spesa in pound non indifferente.

Sembrava che le buche e gli avvallamenti fossero - finalmente - dissipati, eliminati. Con qualche curva mutata nell'inclinazione, i tempi sul giro registrati nelle prove promettevano bene. Ci ha pensato Ricciardo a far esplodere il casino, a motori spenti. L'australiano, pilota Renault, ha sollevato il problema, puntando il dito contro le asperità trovate in pista. Daniel non ha gradito, perlopiù, un tratto ben preciso di Silverstone. Dichiarandolo:

In alcuni punti della pista ci sono ancora molte buche e tanti avvallamenti. Non penso che ai piloti della MotoGP la curva 6 possa piacere, sono sicuro che loro alzeranno un polverone. Per il resto, devo dire che la situazione sia piuttosto decente

Decente non significa "buono", tantomeno "ottimo". Vedremo cosa diranno i protagonisti delle due ruote, il Motomondiale arriverà in Inghilterra a fine agosto. Chissà, magari a Rossi, Marquez, Dovizioso e Vinales l'asfalto piacerà. Forse no. Cal Crutchlow, pilota britannico, correrebbe anche con il suffragio universale, senza esporre lamentele. L'esatto contrario di quanto fatto da alcuni top driver della Formula 1, che amano trovare sempre un problema... che non c'è. A volte.