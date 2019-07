Il centrocampista della Roma è stato richiesto da Pochettino per sostituire Eriksen. Gli Spurs offrono 25 milioni più Alderweireld. I bianconeri stanno alla finestra.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 15/07/2019 13:26 | aggiornato 15/07/2019 13:31

È stato indubbiamente il giocatore rivelazione dell'ultima stagione di Serie A. Nicolò Zaniolo era arrivato alla Roma quasi sotto traccia, ma fortemente voluto da Monchi, nel mercato della scorsa estate nell'ambito dell'operazione che ha portato Radja Nainggolan a vestire la maglia dell'Inter.

Pagato 4,50 milioni di euro, si è inserito nel gioco di Di Francesco come fosse un veterano, costringendo dirigenti e tifosi nerazzurri - vista la stagione disputata e l'attuale situazione del belga - se non a rimpiangerlo, e farebbero bene, quanto meno a porsi alcune domande. Vero che il centrocampista toscano non aveva avuto il tempo di esordire in prima squadra, ma i numeri che aveva messo insieme con la maglia della Primavera dell'Inter avrebbero dovuto rappresentare più di un segnale.

Sì, perché con i ragazzi di Stefano Vecchi Nicolò aveva messo più di uno zampino nella conquista dello scudetto giovanile e della Supercoppa italiana di categoria: 14 reti realizzate e 9 assist in 29 partite sono cifre che avrebbero dovuto far riflettere meglio i dirigenti nerazzurri prima di indurli a decidere di rinunciare a cuor leggero a un evidente talento in via di esplosione.

Calciomercato: Zaniolo era arrivato dall'Inter per 4,5 milioni. Il suo valore è decuplicato

Calciomercato, Zaniolo: lo vogliono Tottenham e Juventus

Infatti oggi il ragazzo, che pure ha avuto un'ultima parte di stagione in calo - Europei Under 21 compresi - ha una valutazione decuplicata: frutto di 6 reti, compresa una doppietta europea, e 2 assist in 36 partite giocate con la maglia della Roma. E, in un'Europa sempre a caccia di nuovi giovani talenti, è balzato prepotentemente al centro del calciomercato estivo in pieno svolgimento in questo periodo.

Zaniolo ha anche segnato una doppietta europea con la maglia della Roma

Benché la famiglia e il suo agente Claudio Vigorelli non perdano occasione per ribadire che Zaniolo sta bene alla Roma - ha persino anticipato il rientro dalle vacanze per cominciare a lavorare prima con Paulo Fonseca - il ragazzo è costantemente monitorato da diversi top club del continente. Secondo il Corriere dello Sport, Nicolò sarebbe addirittura atteso in giornata a Londra: Pochettino, infatti, lo avrebbe messo in cima alla lista della spesa del Tottenham. In vista della probabile partenza di Christian Eriksen, il tecnico degli Spurs avrebbe individuato nell'azzurro l'ideale sostituto per il danese: 25 milioni più Alderweireld la prima offerta.

Alla finestra però c'è anche la Juventus: non è un mistero che la Vecchia Signora segua il ragazzo da parecchio tempo, ma se Levy decidesse di accontentare il manager argentino alzando la parte economica dell'offerta economica a 40 milioni (i giallorossi lo valutano intorno ai 60) o inserendo anche Moussa Sissoko fra le contropartite tecniche, sarebbe più difficile una contromossa dei bianconeri, del resto già molto impegnati su molti altri fronti caldi di mercato.