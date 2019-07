E così il club di Pallotta si muove e lavora per aggirare la clausola di 40 milioni presente nel contratto dello spagnolo. L'obiettivo è chiudere per una cifra attorno ai 25-30 milioni. Nell'affare potrebbe rientrare Javier Pastore, desideroso di rilanciarsi dopo un'annata deludente tra le fila dei Lupi.

La Roma ha individuato l'esterno d'attacco da regalare a Paulo Fonseca. Si tratta di Suso, classe 1993 che il Milan potrebbe lasciar partire in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è La Repubblica, secondo cui l'allenatore dei giallorossi avrebbe fatto il nome dell'ex Liverpool per rinforzare la sua rosa.

