Il direttore sportivo giallorosso ha parlato, senza sbottonarsi troppo, di ciò che serve alla squadra: "Sicuramente lavoreremo sulla difesa, per il resto vedremo dopo il ritiro".

di Alberto Casella - 15/07/2019 18:42 | aggiornato 15/07/2019 20:48

Gianluca Petrachi è uomo d'azione e, dopo un breve apprendistato iniziatico e quasi un decennio da direttore sportivo del Torino, uomo di fiducia del presidente Urbano Cairo, ha imparato molto bene il mestiere, tanto da essere diventato uno degli operatori di mercato più importanti e abili della Serie A, fortemente voluto per questo da Pallotta alla Roma.

Ma, da vero uomo d'azione, riesce a mala pena a tollerare le conferenze stampa e gli obblighi di lavoro che lo mettono gioco forza davanti a un microfono. Anche perché la sua attività va svolta sotto traccia, salvo svelare tutto a giochi fatti, per non rischiare di far vacillare una trattativa o comunque di danneggiarla. E lui non ama narrare storie né affabulare platee: ma i tifosi mordono il freno, la stagione è alle porte, qualcosa vogliono sapere e qualcosa gli tocca raccontare.

La Roma, del resto, è al centro di numerosi intrecci di questo calciomercato estivo. Cambiata la guida tecnica, con Paulo Fonseca arrivato al posto di Ranieri, e lasciato scadere il contratto di De Rossi, ci sono state le cessioni di Manolas, Marcano e Luca Pellegrini in difesa, oltre a quella di El Shaarawy in attacco, mentre sul lato arrivi ci sono da contabilizzare quelli del portiere spagnolo Pau Lopez, primo acquisto ufficiale del nuovo ds, di Spinazzola e Diawara.

Calciomercato Roma: Pau Lopez dovrebbe essere il titolare in porta

Calciomercato Roma, il punto di Petrachi

Messo un punto fermo sull'estremo difensore, oggi Petrachi ha cercato, senza scoprirsi troppo ovviamente, di spiegare come si evolverà nelle prossime settimane il mercato giallorosso.Nessun mistero sulla difesa: con la cessione di Manolas e Marcano servono due centrali - è lui stesso ad ammetterlo - ma non chiedetegli a che punto sono le trattative per Mancini e Alderweireld perché vi sentirete rispondere che preferisce non parlare dei singoli. Stessa risposta sul caso Dzeko e qui pur di sviare l'argomento il ds romanista ammette che alla squadra serve un centrocampista (c'è Seri del Fulham nel mirino). Prudenza comunque giustificata anche dal fatto che il tecnico ha bisogno di conoscere e giudicare la rosa:

Fonseca vuole valutare e guardare tutti e poi tirare una linea per capire chi può far parte del progetto tecnico e chi no. Verso la fine di questi 15 giorni di ritiro, quindi, tireremo le somme per capire chi resta e chi sarà sul mercato.

Paulo Fonseca ha chiesto di valutare tutti i giocatori in ritiro

Pazienza, dunque. Ma qualche parola sui singoli alla fine esce: Zaniolo, per esempio, serve per chiarire che c'è stato solo un "affettuoso" richiamo al giocatore e che questo non significa affatto che sia sul mercato, mentre su Florenzi, per il quale si era parlato di un interessamento dell'Inter, non ci sono state richieste. Entrambi, sono parole sue, sono punti fermi della squadra, delle certezze, insomma. Il nome di Alderweireld, poi, è ritornato d'attualità parlando di possibili "conflitti d'interesse" con Franco Baldini:

Non mi piacciono gli equivoci. Vorrei che fosse chiaro che Baldini sarà di supporto alla Roma e nel caso del difensore del Tottenham poteva essere una risorsa per farci pagare di meno il giocatore.

Zaniolo e Florenzi sono punti fermi della Roma secondo Petrachi

Infine, ammesso che se fosse per lui rinnoverebbe la rosa il più possibile perché "cambiare l'aria" in una squadra crea entusiasmo e sana competizione, Petrachi ha rivolto un pensiero a Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna in lotta con la leucemia, col quale collaborò per una stagione e mezza in granata: