Da Shearer a Denilson, passando per Vieri e Zidane fino a Neymar. La top 10 degli affari che hanno cambiato il modo di intendere il calciomercato.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 15/07/2019 07:21 | aggiornato 15/07/2019 09:25

Il calciomercato è una delle variabili impazzite che caratterizzano la stagione calcistica. L'evoluzione che hanno subito i trasferimenti è andata di pari passo con il progresso del calcio giocato, con il non indifferente dettaglio di un cospicuo investimento da parte di investitori stranieri, spesso di Paesi in cui non è lo sport principale o comunque è ancora in fase di sviluppo. Con gli sceicchi, la Cina e gli Stati Uniti a monopolizzare i top club del mondo, c'è stata una crescita esponenziale nelle somme di denaro utilizzate per la costruzione delle squadre.

Se adesso le cifre monstre per l'acquisto di un calciatore sono diventate piuttosto comuni, ad esempio per Manchester City e PSG o come per Atletico Madrid e Barcellona nelle ultime settimane, lo stesso scalpore destavano affari che, oggi, verrebbero definiti ordinari. È il caso dei trasferimenti degli anni '90, che poi sono stati scalzati da un trasferimento, dalla Juventus al Real Madrid, che ha retto il primato per 8 anni.

Le merengues sono tra le squadre più presenti in questa classifica, ma c'è anche spazio per la Premier League e per la Serie A: l'Inter di Moratti fa parte della Top 10 in due occasioni, con un giocatore italiano che ha mantenuto questo record per una stagione.

Il Real Madrid è il club più presente nella classifica di calciomercato dei giocatori più costosi della storia

Calciomercato, i 10 giocatori diventati i più costosi di sempre

La classifica parte dal 1996, anno in cui un trasferimento in Premier League ha sconvolto il calciomercato dell'epoca: quasi una premonizione, vedendo la disponibilità economica dei club inglesi in questo periodo. L'ultimo detentore ha conquistato il titolo di calciatore più costoso di sempre nel 2017:

Neymar, PSG

L'acquisto più costoso della storia è andato in scena nel 2017 tra il Barcellona e il PSG. Nasser Al-Khelaifi, proprietario del club parigino, ha sborsato 222 milioni di euro per strappare il brasiliano ai blaugrana, portando in Francia il giocatore che avrebbe garantito il salto di qualità in ottica Champions League. Lo sceicco si è ripetuto con affari dello stesso peso, anche se a cifre inferiori: Mbappé è uno dei più recenti e azzeccati.

Neymar è il calciatore più costoso della storia: detiene il primato dal 2017

Paul Pogba, Manchester United

Il trasferimento dalla Juventus al Manchester United nel 2016 è stato un percorso inverso per Paul Pogba, che pochi anni prima era arrivato a Torino proprio dai Red Devils a cifre irrisorie per il suo talento. L'esplosione in Serie A ha convinto il club di Premier League a riportare in Inghilterra il centrocampista francese, garantendo ai bianconeri una plusvalenza partita da un acquisto a zero.

Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United: mega-plusvalenza dei bianconeri

Gareth Bale, Real Madrid

Il gallese è in rotta con il club e medita la partenza durante questa sessione di calciomercato. Esito impensabile, se si guarda al 2013. Protagonista assoluto delle Champions vinte con Ancelotti e Zidane in panchina, Gareth Bale è arrivato al Bernabeu per 101 milioni di euro, diventando il primo calciatore della storia ad abbattere il muro dei 100 milioni. Acquisto azzeccato da Perez, nonostante gli ultimi risvolti negativi.

Gareth Bale è stato il primo giocatore a sfondare il muro dei 100 milioni di euro

Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Desiderato per lungo tempo, ammirato con la numero 7 del Manchester United mentre alzava la Champions League nel cielo di Mosca, Cristiano Ronaldo ha raggiunto il record di 94 milioni di euro grazie all'ennesima spesa folle del Real Madrid. Con la maglia delle merengues, il portoghese ha disintegrato qualsiasi record in campo e fuori, diventando una leggenda del calcio e un asso del business a livello internazionale. Un anno fa, poi, l'approdo alla Juventus.

Cristiano Ronaldo ha cambiato la storia recente del Real Madrid

Zinedine Zidane, Real Madrid

Un altro affare tra Juventus e Real Madrid è datato estate 2001, quando i bianconeri hanno ceduto alla corte della Casa Blanca. Zinedine Zidane, acquistato per 3,5 milioni dal Bordeaux, viene rivenduto a 77,5 milioni di euro dopo 5 anni a Torino. Il suo primato è durato per ben 8 stagioni, fino a quando le merengues non hanno fissato il nuovo tetto massimo con l'arrivo di CR7 nel 2009.

L'acquisto più costoso di sempre per 8 anni: un gol d'antologia di Zidane valse al Real Madrid la Champions League del 2002

Luis Figo, Real Madrid

Probabilmente tra le operazioni più clamorose e discusse della storia del calcio moderno, il trasferimento di Luis Figo al Real Madrid ha infuocato ulteriormente la rivalità col Barcellona. Stella blaugrana di fine millennio, il portoghese partì verso la capitale spagnola nel 2000, quando vinse anche il Pallone d'Oro. Costo dell'affare: 60 milioni di euro. Conseguenze nei rapporti con i suoi vecchi tifosi: una testa di maiale lanciata al Camp Nou mentre si apprestava a battere un calcio d'angolo.

Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid, uno degli acquisti più controversi della storia del calcio

Christian Vieri, Inter

Il 1999 è l'anno in cui Massimo Moratti decise di portare a Milano il centravanti italiano più forte del momento. Christian Vieri lasciò la Lazio dopo la vittoria da protagonista in Coppa delle Coppe e un anno prima del secondo scudetto biancoceleste, sposando la causa nerazzurra per 46,5 milioni di euro. Famoso l'annuncio del trasferimento, con l'attaccante esposto in vetrina con tanto di prezzo.

Christian Vieri, una delle operazioni più costose dell'era Moratti: dalla Lazio all'Inter per 46,5 milioni nel 1999

Denilson, Betis

Uno dei più famosi giocolieri del Brasile moderno è stato Denilson. Il suo approdo in Europa è stato uno shock, sia per il prezzo sborsato dal Betis sia per le prestazioni non esattamente all'altezza delle aspettative. Nel 1998 arrivò a Siviglia per 31,5 milioni di euro, ma con la maglia biancoverde mette a segno pochi gol e non mostra le giocate per le quali era diventato famoso. La sua carriera si perse poco dopo.

Denilson arrivò al Betis per 31,5 milioni di euro: il brasiliano fece flop in Europa

Ronaldo, Inter

Arriva a Milano nel 1997 per 28 milioni di euro e dopo pochi mesi solleva il Pallone d'Oro conquistato a suon di gol con la maglia del Barcellona. Ronaldo è stato il simbolo della prima era Moratti, un acquisto fantascientifico che aumentava in maniera enorme il valore della Serie A. I successi, però, furono meno degli infortuni: devastante il primo anno, con la conquista della Coppa UEFA e il famoso scontro con Iuliano che precluse all'Inter una possibile vittoria dello scudetto ai danni della Juventus. L'ultima immagine del brasiliano in nerazzurro è quella, triste, del 5 maggio 2002 all'Olimpico: 4-2 per la Lazio e altra delusione in campionato.

Ronaldo all'Inter: il brasiliano ha sconvolto la Serie A con le sue giocate

Alan Shearer, Newcastle

Un anno prima di Ronaldo all'Inter, il Newcastle strappò al Blackburn il suo attaccante più prolifico per 21 milioni di euro. Alan Shearer, che nel 1995 aveva vinto una clamorosa Premier League con i Rovers, rifiutò la corte spietata del Manchester United per andare a giocare nella squadra della sua città, dove divenne una leggenda: è il miglior marcatore nella storia della Premier League con 260 gol segnati.