Battuto il Lugano alla prima uscita stagionale, il tecnico vuole le punte di peso che ritiene fondamentali per il suo gioco: passi in avanti per il bosniaco, stallo per il belga del Manchester United. Nainggolan resta in uscita.

di Simone Cola - 15/07/2019 12:16 | aggiornato 15/07/2019 12:21

L'Inter chiude il ritiro svizzero battendo 2-1 il Lugano e mostrando di avere già appreso alcuni dei principi fondamentali del 3-5-2 di Antonio Conte, l'uomo chiamato a continuare il buon lavoro effettuato nelle ultime due stagioni da Luciano Spalletti e a compiere l'ultimo step necessario per riportare i nerazzurri nel giro Scudetto. Bene la difesa a 3, solido e allo stesso tempo dinamico il centrocampo, l'inizio di stagione è decisamente incoraggiante ma continua a tenere banco il calciomercato.

L'allenatore nerazzurro infatti continua a lamentare l'assenza degli attaccanti di peso richiesti al club per sviluppare al meglio il gioco che ha in mente e che corrispondono ai nomi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku: l'Inter ha messo da tempo gli occhi sopra ad entrambi ma senza riuscire a stringere, e mentre il tempo passa la necessità di Conte di averli a disposizione e integrarli nel suo modulo diventa più impellente.

Il mercato nerazzurro in entrata potrebbe però presto registrare importanti novità: se la situazione legata a Lukaku rimane in stallo, con il Manchester United che non è intenzionato ad abbassare la richiesta di 70 milioni di euro cash per la punta belga, quella relativa a Dzeko potrebbe invece sbloccarsi con la rinuncia da parte dell'Inter alla percentuale pari al 15% su un'eventuale cessione di Zaniolo, clausola pattuita un anno fa e che se cancellata, insieme a un'offerta pari a circa 10 milioni di euro, porterebbe il bosniaco alla corte di Conte già entro questa settimana.

Pur essendosi allenato bene in ritiro a Lugano Radja Nainggolan continua a non fare parte del futuro dell'Inter, che aspetta per lui offerte concrete dalla Cina.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dunque, potrebbe essere Nicolò Zaniolo - e nello specifico la clausola legata a una sua eventuale rivendita da parte della Roma - la chiave per portare immediatamente Dzeko all'Inter. L'arrivo del bosniaco a Milano accontenterebbe almeno per il momento Conte, che potrebbe applicare sul campo le varianti permesse dalla presenza di una punta di peso nel suo 3-5-2.

Il tutto in attesa di Romelu Lukaku, che per adesso resta al Manchester United: il belga costa ma continua a restare il primo rinforzo richiesto dall'allenatore, che nella squadra che ha in mente potrebbe schierarlo anche al fianco di Dzeko formando una coppia tutta muscoli e centimetri, le caratteristiche con cui la sua Inter cercherà di imporsi sugli avversari e fino ad oggi assente negli ultimi 16 metri. Per arrivare alla punta dei Red Devils sarà prima però fondamentale cedere gli esuberi, che rispondono principalmente ai nomi di Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

E se per l'argentino al momento tutto tace, con la Juventus sullo sfondo pronta ad affondare a prezzo di saldo solo verso fine agosto, per il belga saranno decisive le prossime due settimane. Nonostante a differenza di Icardi sia stato inserito nel gruppo durante il ritiro, infatti, Nainggolan rimane sul piede di partenza. Dispensato momentaneamente dalla partenza verso la tournée asiatica per restare vicino alla moglie malata, il centrocampista si è allenato bene ma continua a non fare parte dei piani di Conte e del futuro dell'Inter ed è quindi ancora in vendita.

Le offerte per il Ninja arrivano principalmente dalla Chinese Super League, destinazione che il giocatore non scarta a priori e che gli garantirebbe l'ultimo ricchissimo contratto in carriera. Fondamentali, però, diventano le tempistiche: il calciomercato cinese chiude il 31 luglio ed entro quella data i contatti con Dalian e Shanghai Shenua dovranno concretizzarsi, altrimenti il rischio che Nainggolan resti in rosa e senza possibili destinazioni diventerà concreto, creando un caso che insieme a Icardi potrebbe appesantire una squadra decisa a spiccare il volo.