Il difensore francese si era trasferito al club giallonero appena un anno fa, ma ora è chiuso da Hummels. Anche a Parigi però si giocherà il posto con Thiago Silva...

di Franco Borghese - 15/07/2019 15:53 | aggiornato 15/07/2019 17:58

E alla fine vivranno tutti felici e contenti. E anche più ricchi. Si sta chiudendo la trattativa di calciomercato per Abdou Diallo. Il difensore francese è a un passo dal PSG. A comunicarlo è L'Equipe, secondo cui il club francese ha trovato l'accordo con il Borussia Dortmund. Ai gialloneri andranno 32 milioni di euro più altri due di bonus legati alle presenze del giocatore.

In questa stagione Diallo ha totalizzato 38 presenze fra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Il Borussia Dortmund però non è del tutto soddisfatto delle sue prestazioni. Non che sia andato male, ma dietro i gialloneri hanno ballato per tutta la stagione e la società si è convinta di dover inserire un giocatore di maggiore personalità. Per questo nelle scorse settimane il Borussia ha chiuso la trattativa di calciomercato con il Bayern Monaco per il ritorno di Mats Hummels.

Con il ritorno del difensore bavarese per Diallo ci sarebbe stato meno spazio, motivo per il quale il Borussia Dortmund ha deciso di cederlo. Un modo per fare cassa e provare a trovare i soldi necessari per provare a convincere Mario Mandzukic ad accettare il trasferimento in Germania. Il croato è infatti il primo obiettivo di calciomercato dei gialloneri, ma per il momento non si è detto interessato.

Con la cessione di Diallo, il Dortmund potrebbe però alzare l'offerta e proporre a Mandzukic uno stipendio più alto di quello che attualmente percepisce alla Juventus (6 milioni di euro all'anno più bonus). Nel calciomercato bisogna però fare un passo per volta, e prima di tutto bisognerà chiudere la trattativa per Diallo. Il francese non è però partito per la tournée americana con il Borussia Dortmund e anzi, oggi effettuerà le visite mediche con il PSG prima di apporre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà al club parigino fino al 2024.

Stando a quanto riportato dai media francesi, Diallo è stata una vera e propria richiesta di mister Tuchel che avrebbe insistito parecchio con Leonardo affinché chiudesse in fretta la trattativa. Il difensore francese, che si era trasferito a Dortmund appena un anno fa dal Mainz in cambio di 28 milioni di euro, avrebbe perfino ricevuto garanzie di giocare con continuità vista l'età non più giovanissima di Thiago Silva che a settembre spegnerà 35 candeline. Ed è per questo che, al termine della trattativa, potranno finalmente vivere tutti felici e contenti. E probabilmente anche un po' più ricchi.