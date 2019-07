Come ha svelato il presidente Bartomeu, il club ha messo insieme i 120 milioni necessari ricorrendo a un prestito da 35 e scontando anticipatamente fatture per gli altri 85.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 15/07/2019 15:42 | aggiornato 15/07/2019 15:47

È stato il principale tormentone di questa prima parte di mercato estivo, ma alla fine - salvo colpi di scena da non escludere completamente visti gli strascichi minacciati dall'Atletico Madrid - Antoine Griezmann ha lasciato i Colchoneros dopo cinque anni e si è finalmente accasato al Barcellona dietro pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

L'attaccante francese, che la scorsa estate aveva vinto il Mondiale russo con la Nazionale di Didier Deschamps, era stato a lungo come sospeso in una sorta di limbo. Una situazione scomoda e poco piacevole, col suo club deciso a tenerlo e la società blaugrana che aveva puntato tutto su di lui per creare un attacco stratosferico con lui, Messi e Suarez.

Il presidente del club madrileno aveva attaccato l'attaccante francese e il Barça, arrivando a sostenere che le due parti avevano da tempo trovato l'accordo, ma avevano deciso di lasciare trascorrere il tempo fino ad arrivare al 1° luglio, data nella quale la clausola rescissoria sarebbe scesa, come da contratto, da 200 milioni di euro ai 120 effettivamente pagati da Bartomeu. I messaggi lanciati negli ultimi mesi dal Petit Diable, sostiene in sintesi Cerezo, andavano verso l'addio, segnale inequivocabile, sempre per il presidente dei Rojiblancos, di un accordo di mercato già in essere da tempo con i catalani.

Calciomercato: Antoine Griezmann si allena con de Jong e i compagni del Barcellona

Calciomercato, Barcellona: un factoring per comprare Griezmann

Per questo motivo il club madrileno continua a ritenere insufficienti i 120 milioni pagati dal Barcellona e a sostenere che il club blaugrana dovrebbe pagarne 200. Intanto, da parte sua, Bartomeu ha presentato l'attaccante francese, che ha scelto la maglia col dorsale 17 e ha già cominciato ad allenarsi con i compagni. Nell'occasione ha anche svelato ai media come ha fatto il suo club a mettere insieme in tempi brevi la cifra della clausola rescissoria, unico modo per arrivare a Griezmann, visto che l'Atletico Madrid, indispettito, si è rifiutato di trattare anche sui tempi e modi del pagamento:

Abbiamo chiesto un prestito per sei mesi senza garanzie per un valore di 35 milioni di euro, mentre per arrivare agli altri 85 milioni abbiamo anticipato lo sconto, per pari cifra, di fatture di giocatori che abbiamo venduto e che devono ancora esserci pagati.

Un'operazione, quest'ultima, denominata factoring, che ha permesso di ottenere liquidità immediata senza rischi di incertezze per il club. Fra le cessioni più remunerative dei catalani in attesa di incasso figura soprattutto quella di André Gomes, passato all'Everton per 28 milioni di euro. Un mercato, quello blaugrana, finora piuttosto sbilanciato, con uscite per 233 milioni ed entrate che superano di poche unità i 100 milioni di euro.