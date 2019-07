Ecco come il Barcellona ha trovato i soldi per la clausola di Griezmann

Ecco come il Barcellona ha trovato i soldi per la clausola di Griezmann

Su Pepé ci sarebbero Napoli e Inter, mentre all'estero sarebbero pronte a prenderlo PSG e Arsenal. I Gunners in particolare avrebbero già presentato un'offerta da 80 milioni. Se dovesse essere confermata, il Lille con ogni probabilità spingerà per mandare il giocatore in Premier.

Stiamo valutando il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto. L'obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui

Ha segnato ben 23 gol e sfornato 12 assist in 41 presenze collezionate col Lille nell'ultima stagione. Ecco perché Nicolas Pepé oggi è uno degli attaccanti più desiderati del calciomercato. L'ivoriano classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è valutato più di 60 milioni di euro. Del suo futuro ha parlato Samir Khiat, l'agente che ne cura gli interessi:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK