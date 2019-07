Le parole del nuovo acquisto dei rossoblù in conferenza stampa.

Ha appena indossato la maglia del Bologna, Stefano Denswil, ma già non vede l'ora di scendere in campo e dare il massimo. Per lui e per Sinisa Mihajlovic, che ha appena annunciato di essere malato di leucemia. In conferenza stampa, dal ritiro di Castelrotto, l'olandese ha preso parola e ha dichiarato:

Ho scelto Bologna anche e soprattutto perché il mio amico Mitchell Dijks mi ha raccontato del rapporto bello e speciale che tutta la squadra ha con Mihajlovic. Due giorni fa abbiamo avuto una chiacchierata con lui tramite Skype, ho visto che tutti i miei compagni erano toccati, tristi e ho capito subito che tipo di persona sia. Ci ha chiesto di reagire, tutti vogliamo combattere con lui e per lui e dimostrare che è qui con noi. Ci butteremo nel fuoco per lui



Sulla trattativa che lo ha portato a Bologna:

Ero a Bologna-Napoli per vedere il mio amico Djiks. Sono qui anche perché ogni giorno il Bologna mi mandava messaggi. Le prime impressioni sulla squadra? Sono due settimane che mi alleno con loro, ho ancora qualche difficoltà con la lingua, Mitchell mi traduce, io e lui abbiamo lavorato insieme nell'Ajax



Sui traguardi che si è prefissato: