Le parole dell'attaccante francese nella conferenza stampa di presentazione.

di Redazione Fox Sports - 15/07/2019 08:59 | aggiornato 15/07/2019 09:05

Antoine Griezmann si presenta in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Dopo che il Barcellona ha ufficializzato il suo acquisto pagando all'Atletico Madrid la clausola di 120 milioni di euro, l'attaccante francese ha iniziato la sua avventura in blaugrana e ha dichiarato:

Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura. Voglio fare cose importanti al Barcellona, voglio vincere tutto, gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Ero molto eccitato all'idea di venire a giocare qui, ora sono felice e non vedo l'ora di cominciare. Il Barça è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande di quanto non lo sia. Non vedo l'ora di mettere piede al al Camp Nou

Griezmann, che indosserà la maglia numero 17 dal momento che la 7 è di proprietà di Coutinho, ha proseguito così:

Voglio trovare un posto nell'undici titolare e cercare di vincere quelle coppe che non ho ancora messo in bacheca, come la Champions League. Lascio l'Atletico, una squadra di cui avrò sempre ammirazione e per cui ho dato tutto fino alla fine. Non mi vergogno di niente".

E quando gli chiedono di commentare la notizia secondo cui Messi e Suarez non lo avrebbero voluto al Barcellona a causa del rifiuto di un anno fa, risponde: