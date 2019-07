La cittadina svedese di Gavle ha ospitato una bella edizione degli Europei Under 23 dove l’Italia ha conquistato sette medaglie (due argenti e cinque bronzi).

di Diego Sampaolo - 15/07/2019 01:21 | aggiornato 15/07/2019 10:26

Il Gunder Hagg Stadion di Gavle (si preannuncia ievle), impianto da 6000 posti dedicato al primo uomo della storia a correre i 5000 metri sotto i 14 minuti, è stato il teatro degli Europei Under 23, che sono tornati in Svezia 20 anni dopo l’ultima edizione di Goteborg 1999. Gavle è una bella cittadina affacciata sul Mar Baltico a circa 150 km dalla capitale Stoccolma.

Leonardo Fabbri ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel getto del peso con la buona misura di 20.50m alle spalle del fortissimo polacco Konrad Bukowiecki, che ha bissato il successo alle Universiadi di Napoli vincendo il suo secondo titolo europeo under 23 consecutivo con 21.51m.

Il pesista fiorentino allenato da coach Paolo Dal Soglio si è portato in testa con un primo lancio da 19.72m e ha incrementato con un lancio da 20.39m alla seconda prova. Bukowiecki, vincitore in questa stagione del Golden Gala a Roma con 21.97m ha superato l’azzurro prendendo la leadership della gara con 20.79m prima di piazzare il lancio della vittoria con 21.51m al quarto tentativo. Fabbri ha piazzato altri due lanci oltre la batteria dei 20 metri misurati a 20.22m e 20.50m. La medaglia di bronzo è stata vinta dallo svedese Wictor Peterson con 19.53m.

Leonardo Fabbri:

Penso di essermi meritato questa medaglia. Ho fatto una stagione molto regolare. E’ importante fare le misure ma realizzarle in queste occasioni conta molto di più. Volevo fare il personale. Lo valgo ampiamente ma ci saranno sicuramente altre occasioni. Tengo molto a ringraziare il mio allenatore Paolo Dal Soglio, che mi ha trasmesso sicurezza

Dallavalle bronzo nel triplo con 16.95m

Splendida gara del triplista piacentino Andrea Dallavalle, che ha conquistato la medaglia di bronzo con il record personale di 16.95m, misura che vale il minimo per i Mondiali di Doha. L’atleta allenato da Ennio Buttò è salito sul podio per la quarta volta in una grande rassegna internazionale dopo il bronzo agli Eyof del 2015 e i due argenti agli Europei under 18 di Tiblisi 2018 e agli Europei Under 20 di Grosseto 2017 dove realizzò il precedente primato personale con 16.87m rimasto imbattuto fino a oggi.

La vittoria è andata al turco Er Necati con l’eccellente misura di 17.37m (seconda migliore prestazione europea dell’anno) al secondo tentativo davanti al campione europeo indoor di Glasgow 2019 Nazim Babayev (17.03m) in una delle gare di maggior tasso tecnico dell’intera rassegna continentale di Gavle 2019. Bravissimo anche l’ex rugbista parmense Tobia Bocchi, quarto con 16.59m. Nel turno di qualificazione Bocchi ha migliorato il suo record personale dopo quattro anni con l’ottima misura di 16.73m. Il salto triplo italiano ha trovato atleti in grado di raggiungere i 17 metri e di rinverdire i fasti della specialità in Italia.

Andrea Dallavalle:

Dopo due anni difficili ci voleva. Mi sentivo questa misura nelle gambe e averla fatta è un motivo di grande soddisfazione. Dopo Grosseto e una buona stagione indoor 2018, le outdoor sono andate male. Ho avuto qualche infortunio di troppo. Non riuscivo più a tirare fuori niente di buono. Questa medaglia mi dà una grande emozione

Argento per Linda Olivieri nei 400 ostacoli

Linda Olivieri ha vinto la medaglia d’argento nei 400 ostacoli femminili in 56”22 battuta proprio sulla linea del traguardo dalla belga Pauline Couckyt per cinque centesimi di secondo. Ottima prova anche per Rebecca Sartori, quarta in 56”93. Olivieri si è messa in luce di recente con la vittoria al meeting di La Chaux de Fonds dove ha demolito il record personale e lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha.

Sartori ha migliorato il suo record personale di oltre mezzo secondo con 56”89 in semifinale.

Linda Olivieri:

Per un secondo ci ho sperato, ma alla fine ero stanca morta. Ho perso l’appoggio e sono inciampata. Rimane il rammarico ma un mese fa non mi sarei mai sognata di arrivare seconda in Europa

Bronzi per Chilà e e Fantini

Il ventunenne calabrese Gabriele Chilà si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel salto in lungo raggiungendo per la prima volta in carriera la barriera degli 8.00m al quinto tentativo con vento regolare di +0.5 m/s. Il portacolori della Studentesca Rieti Andrea Milardi allenato da Andrea Matarazzo a Castelporziano ha incrementato il suo record personale di 18 centimetri. Il greco Miltiadis Tentoglou ha vinto l’oro con l’ottima misura di 8.32m arricchendo ulteriormente la sua bacheca di medaglie d’oro continentali che comprende i titoli europei assoluti outdoor di Berlino 2018 e indoor di Glasgow 2019 e l’oro agli Europei Under 20 di Grosseto 2018. Lo spagnolo Hector Sanchez si è aggiudicato la medaglia d’argento con 8.19m. Il bergamasco Reda Chahboun si è classificato settimo con 7.72m.

Gabriele Chilà:

Sono strafelice. Non ho ancora realizzato. Ho stabilito il personale nell’occasione più importante. La gara è iniziata male perché ho fatto due nulli, ma questo mi ha dato una bella carica. Sono calabrese ma mi alleno a Castelporziano. Ho il campo di allenamento sotto casa. La Federazione mi è sempre vicina. Ci vorrà del tempo per metabolizzare gli 8 metri realizzati oggi

Sara Fantini si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel lancio del martello femminile con la misura di 68.35m al quarto tentativo. La figlia d’arte del finalista olimpico di getto del peso di Atlanta 1996 Corrado Fantini e dell’ex giavellottista Paola Iemmi è stata battuta dalla russa Sofiya Palkina (71.08m) e dalla bielorussa Nastassia Maslava (69.36m). L’atleta emiliana ha raggiunto la barriera dei 70 metri per la prima volta in questa stagione. E’ allenata da Marinella Vaccari, che in passato allenò la primatista italiana Ester Balassini.

Sara Fantini:

Sono contenta per il piazzamento ma non sono particolarmente soddisfatta per la misura. Queste manifestazioni danno sempre delle emozioni inaspettate. Sono arrivata qui preparata con un anno di lavoro alle spalle e sapevo di poter fare bene. Ho preso la mia prima medaglia internazionale e spero che possa essere la prima di tanti podi in futuro

Brayan Lopez vince il bronzo migliorando il personale sui 400 metri

Brayan Lopez ha vinto la medaglia di bronzo sui 400 metri migliorando il record personale per la seconda volta in due giorni con 46”16. Il ventiduenne piemontese nato in Repubblica Dominicana ma residente in Italia dall’età di nove anni si è migliorato di 18 centesimi rispetto al tempo fatto registrare in semifinale. Lopez si allena a Torino sotto la guida di Francesco Ricci. Il successo è andato al francese Fabrisio Saidy in 45”79 davanti al britannico Cameron Chalmers (45”92). Il campione europeo juniores di Grosseto 2017 Vladimir Aceti si è classificato ottavo in 47”16.

Brayan Lopez:

Era una gara molto difficile, ma il mio tecnico mi ha detto che potevo valere molto. Non puntavo ad una medaglia. Per me la finale era già un grande traguardo

1500 metri femminili: Marta Zenoni torna sul podio in una grande manifestazione internazionale

La ventenne bergamasca Marta Zenoni ha vinto la medaglia di bronzo sui 1500 metri in 4’23”96 tornando sul podio in una grande manifestazione internazionale a quattro anni di distanza dal terzo posto sugli 800 metri ai Mondiali Under 18 di Cali 2015. E’ una medaglia che vale moltissimo perché l’allieva del coach bergamasco Saro Naso è rimasta ferma per due stagioni per un grave infortunio e non gareggiava in nazionale da tre anni.

Marta Zenoni:

Non sono molto soddisfatta. Per l’ennesima volta sono arrivata al traguardo senza sentire la fatica. Ho avuto la sensazione di non aver dato tutto. Volevo sentire l’inno, ma un giorno arriverà. Questa è la mia promessa

Simone Barontini ha realizzato il miglior tempo delle batterie sugli 800 metri fermando il cronometro in 1’48”56 ma nella finale non è riuscito a rispondere al cambio di ritmo concludendo la finale all’ottavo posto in 1’49”91. Mateusz Borkowski ha vinto la medaglia d’oro sugli 800 metri in 1’48”75 davanti al britannico Spencer Thomas (1’49”06) e allo spagnolo Pablo Pablo Sanchez Valladares (1’49”36) proseguendo la grande tradizione della Polonia nel doppio giro di pista.

La vicentina Elena Bellò si è ben difesa classificandosi sesta nella finale degli 800 metri femminili in 2’07”59. Il successo è andato alla britannica Jemma Reekie in 2’05”19 davanti a Ellie Baker (2’06”33).

Quarto posto di Stefano Sottile nel salto in alto

Il leader europeo stagionale under 23 del salto in alto Stefano Sottile si è classificato al quarto posto con 2.20m in una delle gare di maggior tasso tecnico della manifestazione. Il saltatore piemontese allenato da Valeria Musso ha superato 2.11m al primo tentativo, 2.16m al secondo e 2.20m alla prima prova ma ha sbagliato tre tentativi a 2.23m. In questa stagione Sottile ha realizzato il record personale saltando 2.30m ai Campionati Italiani Under 23 di Agropoli. Il bielorusso Maksim Nedasekau ha vinto la medaglia d’oro con 2.29m salendo sul podio per la terza volta in una grande rassegna internazionale dopo l’oro agli Europei Under 20 di Grosseto 2017 e agli Europei assoluti di Berlino 2018 sempre con la stessa misura di 2.33m. Il britannico Tom Gale si è aggiudicato la medaglia d’argento con 2.27m precedendo il polacco Marcin Kobielski (2.23m).

Sorprendente quarto posto per Laura Sinigaglia nel lancio del giavellotto femminile con 52.23m. La giavellottista veneta ha vinto il duello italiano con la finalista iridata juniores di Tampere 2018 Sara Zabarino, settima con 51.02m. La tedesca Annika Fuchs ha vinto l’oro stabilendo il record personale con 63.68m precedendo la turca Eda Tugusz (61.03m) e la francese Evelina Mendes (55.57m).

La veneziana Rebecca Borga si è classificata ottava nella finale dei 400 metri femminili avvicinando il suo record personale con 53”64. La polacca Natalia Kazmarek si è laureata campionessa del mondo in 52”34 (record personale) davanti alla ceca Lada Vondrova (52”40).

Lo spagnolo Ignacio Fontes si è aggiudicato la medaglia d’oro nei 1500 metri in 3’50”38 davanti al britannico Piers Copeland (3’50”89) e al serbo Elzan Bibic (3’50”90). Gli azzurri Ossama Meslek e Pietro Arese si sono classificati rispettivamente al settimo e all’undicesimo posto in 3’51”97 e in 3’54”20.

La ventunenne Lidia Barcella si è classificata sesta nella marcia 20 km femminile in 1h38’05” migliorando il record personale per meno di mezzo minuto. La ragazza bergamasca di Villa di Serio si allena a Scanzorosciate, culla della specialità.

Entrambe le staffette 4x100 hanno centrato la qualificazione per la finale. Il quartetto femminile composto da Zaynab Dosso, Sofia Bonicalza, Laura Fattori e Chiara Melon si è classificato al terzo posto in batteria in 44”71 prima di classificarsi settimo in finale in 45”29. La staffetta 4x100 maschile composta da Alex Zlatan, Diego Pettorossi, Andrea Federici e Nicholas Artuso ha raggiunto la finale per ripescaggio con il tempo di 40”05 prima di classificarsi quarta in 39”96. La Germania ha fatto l’en-plein nelle staffette 4x100 vincendo sia la finale femminile in 43”45 davanti alla Francia (43”82) e alla Polonia (44”08) sia la finale maschile in 39”22 davanti alla Francia (39”57) e al Belgio (39”77).

La Germania ha fatto tris vincendo l’oro nella staffetta 4x400 maschile in 3’03”92 davanti alla Gran Bretagna (3’04”59) e alla Francia (3’05”36). Il quartetto italiano composto da Brayan Lopez, Andrea Romani, Vladimir Aceti e Alessandro Sibilio è stato squalificato per ostruzione dopo aver tagliato il traguardo in quarta posizione.

La staffetta 4x400 femminile composta da Alice Mangione, Anna Polinari, Aurora Casagrande Montesi e Rebecca Borga si è piazzata al quinto posto in finale in 3’36”96. Il successo è andato alla Polonia in 3’32”56 davanti alla Gran Bretagna (3’32”91) e alla Germania (3’33”83).

Levchenko sfiora i 2 metri nel salto in alto femminile

Il risultato di maggior livello tecnico in campo internazionale è arrivato dal salto in alto femminile dove la vice campionessa mondiale Yulia Levchenko ha conquistato la medaglia d’oro con 1.97m prima di sbagliare di poco un tentativo a 2.00m. La tedesca Christina Honsel ha vinto l’argento con 1.92m precedendo la finlandese Ella Junnila e la campionessa mondiale under 20 Karina Taranda in virtù di un numero minore di errori. Sesto posto per la britannica Morgan Lake con 1.85m.

Record dei Campionati di Elvira Herman sui 100 ostacoli, di Alina Reh sui 10000 metri

La bielorussa Elvira Herman sui 100 ostacoli e la tedesca Alina Reh sui 10000 metri hanno battuto il record dei campionati.

Elvira Herman ha bissato il successo dello scorso anno agli Europei assoluti di Berlino 2018 vincendo la finale in un ottimo 12”70 battendo la polacca Klaudia Siciarz (12”82).

Alina Reh ha vinto i 10000 metri femminili in 31’39”34 superando l’olandese Miriam Dattke, che ha vinto l’argento con il record personale con 32’39”45 due anni dopo aver vinto l’oro sui 5000 metri agli Europei Under 20 a Grosseto 2017.

Reh, campionessa europea under 20 sui 3000 e sui 5000 metri a Eskilstuna 2015, ha mancato il record personale di quasi 20 secondi ma ha battuto il record dei Campionati detenuto dalla turca Yasemin Can.

Doppietta di Moller sui 3000 siepi e sui 5000 metri

La danese Anna Emilie Moller ha vinto il secondo titolo europeo consecutivo stabilendo il record dei Campionati con 9’27”31.

Moller e Reh hanno dato vita alla sfida diretta sui 5000 metri nell’ultima giornata. La danese ha avuto la meglio stabilendo il record nazionale con 15’07”70 davanti alla tedesca (15’11”25). Ottima prova per Francesca Tommasi, quinta con il personale di 15’44”90, e Federica Zanne, nona con il suo miglior risultato di sempre (16’05”36).

Quarto titolo internazionale di Nicklas Kaul nel decathlon

Il decathleta tedesco Nicklas Kaul ha conquistato l’oro nel decathlon con 8572 punti aggiungendo l’oro europeo under 23 alle precedenti vittorie agli Europei Juniores di Grosseto 2017, ai Mondiali under 18 di Cali 2015 e ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz 2016. Kaul ha stabilito Lo scorso anno Kaul si è classificato quarto agli Europei di Berlino 2018 con 8220 punti. Kaul ha stabilito la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno e ha migliorato di 80 punti il record dei Campionati detenuto da Andrei Krauchanka. L’estone Johannes Erm (campione NCAA 2019) ha vinto l’argento stabilendo il record nazionale under 23 con 8445 punti. Terzo posto per l’altro tedesco Manuel Eitel con 8067 punti. Kaul ha realizzato l’eccellente misura di 77.36m nel lancio del giavellotto (terzo miglior risultato di sempre in una gara di decathlon) prima di vincere i 1500m in 4’17”63. Il tedesco ha stabilito i record personali nel salto con l’asta con 4.80m e 47.35m nel lancio del disco.

Tripletta tedesca nel getto del peso femminile dove Alina Kenzel si è imposta con 17.94m davanti a Katharina Maisch (17.64m) e a Julia Ritter (17.17m). Le azzurre Michella Obijaku e Sydney Giampietro si sono classificate rispettivamente nona e decima con 15.56m e 15.27m. Il dominio tedesco nei lanci è completato da Annika Fuchs nel giavellotto femminile con 63.80m.

Un altro successo tedesco è arrivato da Kanda Lita Baehre nel salto con l’asta maschile con 5.65m davanti al talento greco Emmanouil Karalis (5.60m).

Il polacco Cyprian Mrzyglod (campione europeo under 20 a Grosseto 2017) ha vinto l’oro nel lancio del giavellotto maschile stabilendo il record dei campionati con 84.97m. Oltre gli 80 metri il romeno Alexandru Novac, secondo con 81.75m, e il bielorusso Aliaksei Katkavets (80.31m). Simone Comini si è classificato dodicesimo con 69.64m. Lo sloveno Krijstian Ceh ha vinto l’oro nel disco maschile stabilendo il record nazionale under 23 con 63.82 precedendo il tedesco Clemens Prufer (62.15m).

La svizzera Angelica Moser (campionessa del mondo juniores nel 2016) ha vinto il salto con l’asta femminile con 4.56m.

Doppietta di Gressier sui 5000m e sui 10000m

Il francese Jimmy Gressier ha fatto doppietta vincendo i 10000 metri in 28’44”19 e i 5000 metri in 14’16”55 arricchendo la sua bacheca che comprende già due titoli europei continentali under 23 di corsa campestre.

Due altri successi francesi sono arrivati da Wilfried Happio nei 400 ostacoli con 49”03 e da Hilary Kpatcha nel salto in lungo femminile con 6.81m.

Secondo titolo consecutivo di Ewa Swoboda sui 100 metri

La polacca Ewa Swoboda (campionessa europea indoor sui 60 metri a Glasgow 2019) ha vinto il secondo titolo europeo under 23 consecutivo sui 100 metri in 11”15. Successo per la squadra di casa sui 100 metri maschili dove Henrik Larsson si è imposto in 10”23 ventoso.

Il britannico Shemar Boldizsar ha conquistato la medaglia d’oro sui 200 metri in 20”89 davanti al belga Kobe Vleminckx (21”04) e al francese Ryan Zeze (21”05). L’oro dei 200 metri femminili è andato alla lettone Sindija Buksa in 23”24 davanti alle francesi Estelle Raffai (23”35) e Sarah Richard (23”50).

Lo svizzero Jason Joseph ha bissato la vittoria a livello under 20 a Grosseto 2017 sui 110 ostacoli conquistando l’oro anche nella categoria under 23 in 13”45. Il secondo oro per la Svizzera è stato vinto da Geraldine Ruckstuhl, che ha trionfato nell’eptathlon con 6274 punti battendo la tedesca Sophie Weissenberg di 99 punti. Ruckstuhl ha realizzato due risultati tecnici di ottimo livello nelle ultime due discipline (54.82m nel giavellotto e 2’12”05 negli 800 metri).

La lituana Diana Zaiganova si è imposta nel salto triplo femminile con 13.89m.

Dopo Sandra Perkovic la Croazia ha trovato un’altra discobola di ottimo livello Marija Toij, che ha vinto con oltre 5 metri di vantaggio sulla seconda classificata con 62.76m.

Dominio tedesco nel medagliere

La Germania ha dominato il medagliere con un totale di 21 medaglie (nove ori, sei argenti, sei bronzi) davanti alla Polonia (sei ori, tre argenti, tre bronzi), alla Francia (cinque ori, sei argenti e sei bronzi). L’Italia ha chiuso con due argenti e cinque bronzi, anche se l’assenza di ori non permette agli azzurri di andare oltre al diciottesimo posto nel medagliere. Il team italiano ha ottenuto però un ben più lusinghiero sesto posto con 94 punti nella classifica per nazioni che tiene conto di tutti i piazzamenti tra i primi otto. Anche questa classifica premia la Germania, che ha totalizzato 202 punti precedendo la Francia (158,5 punti) e la Gran Bretagna (147 punti).

L’attenzione degli appassionati di atletica si sposta da Gavle a Boras, città svedese vicina a Goteborg, che sarà teatro degli Europei Under 20 dal 18 al 22 Luglio.