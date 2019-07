Ci siamo, a breve Matthijs de Ligt diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ma cosa manca perché arrivi l'annuncio ufficiale? A questa domanda ha risposto Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell'Ajax, che ha preso parola nel ritiro del club olandese a Bramberg am Wildskogel:

Per il trasferimento di de Ligt alla Juventus siamo alle battute finali . Siamo in attesa delle ultime garanzie bancarie prima di confermare il trasferimento. Noi siamo molto rigidi su questo aspetto. Spero che sia una situazione che si risolva al più presto, ma sono fiducioso che sarà così

E intanto il tecnico dell'Ajax, Erik Ten Hag, ha salutato il giocatore ai microfoni del Telegraaf:

Sapevamo già da tempo che sarebbe successo. E se deve succedere è meglio che accada ora, così un posto diventa subito libero per gli altri ragazzi che lo riempiranno. La scorsa stagione grazie alla nostra filosofia di calcio e alla squadra, oltre che alle loro qualità, de Jong e de Ligt sono diventati così bravi da essere richiesti dalle migliori squadre europee. Hanno doti eccezionali. Quando abbiamo cominciato la scorsa stagione, de Jong non aveva mai giocato nel centrocampo dell'Ajax, poi sappiamo tutti com'è finita. Alla fine è diventato indispensabile per noi e per il calcio olandese, quindi perché non potrebbe accadere ad un altro giocatore quest'anno?