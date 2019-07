Dal Wells Fargo Center di Philadelphia il PPV di wrestling dalla regole estreme.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 14/07/2019 22:48 | aggiornato 14/07/2019 23:01

Tutto pronto per una nuova notte dedicata al grande wrestling WWE. Nel Wells Fargo Center di Philadelphia è arrivato il momento di Extreme Rules 2019, il ppv dalle regole estreme. Un appuntamento in cui le superstar di Raw e SmackDown si metteranno in gioco, con incontri interni ai vari roster, ma anche (e soprattutto) interbrand, visto che mai come in questo pay-per-view si vedranno gli effetti della Wild Card Rule.

Gli incontri che ci aspettano li abbiamo presentati già nel dettaglio nel consueto articolo di avvicinamento a Extreme Rules 2019, ma nelle ultime ore se ne sono aggiunti in extremis altri due: nel kickoff ci sarà infatti la sfida per l'Intercontinental Championship tra il campione Finn Balor e lo sfidante Shinsuke Nakamura, mentre Kevin Owens e Dolph Ziggler si affronteranno nel ppv vero e proprio.

Altri due appuntamenti assolutamente da non perdere, che rendono ancora più ricca la card di questo show, già di per sé molto interessante. Dal tag team match che metterà di fronte il tandem composto da Roman Reigns e The Undertaker a quello formato da Shane McMahon e Drew McIntyre, fino al Mixed Tag Team Match con in palio sia il titolo Universale di Seth Rollins sia quello di campionessa di Raw di Becky Lynch, di fronte all'assalto di Baron Corbin e Lacey Evans.

Tutti i risultati di WWE Extreme Rules 2019

WWE Extreme Rules 2019, risultati e highlights

Tanta carne al fuoco, che vi racconteremo come sempre in rigorosa diretta scritta (e con foto e highlights ufficiali WWE) qui su FOXSports.it a partire da mezzanotte, con l'inizio del kickoff (visibile gratuitamente qui di seguito).

Seguono aggiornamenti... (AGGIORNA QUI)