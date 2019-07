Sono servite 4 ore e 57 minuti al numero 1 del mondo per battere il re del torneo. Match interminabile e vissuto sul filo dell'equilibrio: è servito il tie brak al quinto set.

È lo schiaffo al re. La finale più lunga nella storia di Wimbledon se la aggiudica Novak Djokovic, che vince per la quinta volta il torneo più affasciante del mondo. Sono servite 4 ore e 57 minuti per battere Federer e decretare il nuovo campione, lo stesso della passata edizione. Il risultato è una novità assoluta: 13 a 12 al quinto set.

È stata la finale tra il più forte del mondo e il più più forte di sempre, sull'erba e non solo. Ancora una volta i precedenti non mentono: Djokovic aveva già battuto due volte Federer nella finale di Wimbledon (2014 e 2015), ci è riuscito anche per la terza.

Un match infinito, che va assolutamente aggiunto ai libri di storia di questo sport. L'equilibrio più totale, la perfezione che non concede il minimo spiraglio ai difetti. È il tennis più puro e alla fine la corona va sulla testa del numero 1 del mondo, che raggiunge Bjorn Borg in questa speciale classifica. C'è anche il nome di Djokovic nell'olimpo dei tennisti più vincenti di sempre.

Wimbledon, Djokovic-Federer: la cronaca della finale

Cerca di mettere subito le cose in chiaro Roger Federer. Le 48 ore di riposo sono bastate per recuperare dalla semifinale vinta contro Nadal e inizia il turno di servizio con due aces consecutivi. Non è da meno Djokovic, che tiene il servizio a zero. Nel terzo game, conquistato dallo svizzero, va in scena uno degli scambi più divertenti del primo set. Nel quarto invece il serbo è bravo a salvare la prima palla break del match.

La situazione di parità continua fino al tie break dopo che Federer era stato per quattro volte a due punti dal set. Ma ad aggiudicarsi il primo set è il numero 1 del mondo, bravo a sfruttare gli errori dell'avversario e mettere il naso avanti in questa finale di Wimbledon dopo 58 minuti di gioco.

Federer vince il secondo set a spasso

Sembra aver risentito più Djokovic del primo set che non Federer. L'otto volte campione del torneo non si scompone e ruba subito un break all'avversario. Tiene il turno di servizio con il sesto aces della partita e si regala il bis anche al terzo game. Il parziale del secondo set arriva fino al 4-0, con Nole che si sblocca sono al quinto. Si chiude con un doppio fallo del serbo un secondo set molto strano (6-1 il parziale), in cui ha concesso tre volte il servizio. Neanche mezz'ora per Federer per rimettersi in parità.

Torna avanti Djokovic

Sul centrale si rivede Djokovic, che ha letteralmente regalato il secondo set a Roger. Il terzo è copia e incolla rispetto al primo. Con un'unica differenza: Federer avrebbe a disposizione un set point, che però il numero 1 al mondo annulla con un'ottima prima. Anche stavolta si va al tie break: il serbo si prende sin da subito un bel vantaggio e riesce a portare a casa il set. Parziale di 7-4 dopo due ore abbondanti di gioco.

Roger non molla mai

Guai a dare per vinto Federer. Lo svizzero non si scompone, va avanti per la sua strada, il suo tennis non cambia. E inizia a pagare al quinto game. Due palle break per Roger, che si porta sul 3-2. Non contento raddoppia il vantaggio anche nel successivo turno di battuta di Djokovic. Il serbo fa quello che può, accorcia la distanza, ottenendo la prima palla break dopo 2 ore e 47 minuti di gioco. Ma non basta, perché Federer riesce comunque grazie al suo splendido servizio a portare il match al quinto set, quello decisivo per sancire il re di Wimbledon.

La corona è di Nole

Le emozioni non sono ancora finite. I due partono piano, poi l'occasione capita sulla racchetta di Djokovic, ma Federer annulla tre palle break. Si va avanti e la stessa situazione si ripresenta anche al sesto game, stavolta però Nole sfrutta la chance per allungare. Non dura molto perché Roger trova il punto del contro break ai vantaggi. È un match che non finisce mai: 4-4, il servizio passa al serbo. Si risponde colpo su colpo, 5-5, con Djokovic che è stato a due punti dal titolo. Non c'è tie break, si va avanti. Nel quindicesimo game Federer trova il break, ma subito dopo spreca due match point. Per la prima volta si va al tie break dopo aver chiuso 12 pari, sarà la finale di Wimbledon più lunga di sempre.