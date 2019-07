L'ex giocatore del Chelsea non indosserà la 10, che è sulla schiena di Modric, ma la 23 per via della sua passione verso l'NBA.

di Redazione Fox Sports - 14/07/2019 21:54 | aggiornato 14/07/2019 21:59

L'avventura di Eden Hazard col Real Madrid sta per iniziare e secondo quanto riportato dai giornali spagnoli, il primo passo dell'acquisto più costoso di questa estate dei Blancos è stato quello di scegliere la sua maglia.

La notizia arriva da Marca, che svela come il belga non indosserà né la maglia numero 10 (ben salda sulle spalle di Luka Modric) né quella numero 7, al momento di Mariano Diaz. Per questo l'ex Chelsea ha deciso di prendere in custodia la 23.

La motivazione sarebbe legata alla passione di Hazard per l'NBA, lega in cui quel numero è stato a lungo sinonimo di campioni come Jordan e James. E alla mente dei tifosi del Real Madrid torna il ricordo di un altro grande acquisto arrivato dalla Premier League che indossava il 23 come David Beckham.

La maglia è stata lasciata libera da Reguilón passato pochi giorni fa al Siviglia, motivo per cui il fenomeno belga ha deciso di indossarla e cercare di dare ai sostenitori dei Blancos nuovi ricordi da associare a quel numero.