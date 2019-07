I bianconeri hanno preso Demiral dai neroverdi e pare che l'acquisto di Traore sia arrivato in collaborazione con i campioni d'Italia che manterranno una prelazione sul giocatore. Il direttore sportivo Rossi ha voluto mettere in chiaro questa situazione legata al Sassuolo .

Il Sassuolo ha ufficializzato ieri gli acquisti di Caputo e Traore , innesti importanti per la rosa di De Zerbi in vista della prossima stagione. Ma nella conferenza stampa di presentazione, uno degli argomenti è stato il rapporto con la Juventus.

