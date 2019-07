Al momento mi sto impegnando per imparare il tedesco. Bundesliga? Studio perché parlo tante lingue ma non quella, anche se non escludo di poter andare in Germania.

Lo Special One è stato intercettato a Silverstone, durante le qualifiche prima del Gran Premio nel box della Ferrari. E l'allenatore portoghese ha voluto dire la sua sull'Inter che è in procinto di nascere dando un pronostico molto netto.

La nuova Inter di Antonio Conte debutterà oggi nella sua prima amichevole contro il Lugano, ma attorno alla squadra nerazzurra c'è grande entusiasmo condiviso anche da un grande ex come José Mourinho .

Lo Special One non ha dubbi per il suo pronostico sulla Serie A: "I nerazzurri devono vincere. Il mio futuro? Sto studiando il tedesco".

