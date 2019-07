L'allenatore del Bologna si prepara ad affrontare la leucemia e non sarà solo: all'indomani dell'annuncio sono centinaia i messaggi di affetto da parte di club, ex compagni, giocatori e addetti ai lavori.

14/07/2019

C'è chi, come il ct dell'Italia Roberto Mancini, ha condiviso con lui una vera e propria vita calcistica e non manca di ricordarlo in un post che è un mosaico di foto ed emozioni. Ma sono decine i messaggi di affetto via social che arrivano al 50enne tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, da quasi trent'anni uno dei protagonisti del nostro calcio e costretto adesso ad affrontare la sfida più dura in carriera.

La conferenza stampa che lo ha visto raccontare la scoperta della leucemia, la necessità di affrontare questa battaglia e la convinzione di vincerla ha avuto come naturale reazione l'affetto e la vicinanza di un mondo che conosce bene Sinisa Mihajlovic e che non intende lasciarlo solo: calciatori, ex compagni, giornalisti e club non hanno mancato di raggiungere il serbo con messaggi di stima e di incoraggiamento.

L'effetto si è esteso anche tra i tifosi: le lacrime del guerriero serbo, la ferma volontà di sconfiggere un male così terribile, hanno unito via social davvero tutti, segno che nel corso dei numerosi anni passati in Italia prima come calciatore e poi tecnico - arrivò qui nel 1992, appena 23enne - Sinisa Mihajlovic ha saputo lasciare un segno importante.

Calciatori, ex compagni e avversari, club e istituzioni: l'abbraccio social a Sinisa Mihajlovic

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2006 Mihajlovic ha cominciato la propria carriera di allenatore al fianco di Roberto Mancini, compagno di spogliatoio da calciatore alla Sampdoria e alla Lazio: il commissario tecnico dell'Italia ha voluto ricordare tutte queste esperienze con un mosaico apparso sul suo profilo Instagram accompagnato da un messaggio di incoraggiamento che sottolinea la grande forza dell'allenatore del Bologna e carico di ottimismo.

Immancabili anche gli auguri da parte di numerosi club: dalla Lazio in cui il serbo ha trascorso una parte davvero significativa della carriera come calciatore - 6 stagioni, uno Scudetto, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, 193 gare e 33 gol - alla Roma che lo prelevò dalla Stella Rossa nel lontano 1992 portandolo in Italia. Qui fu guidato da Carlo Mazzone, che non ha mancato di ricordarlo come una persona speciale.

Insieme abbiamo vinto tanto.

Siamo con te anche in questa battaglia.#ForzaSinisa! pic.twitter.com/wXVeZDLjoN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2019

Forza Sinisa, vinci questa battaglia! pic.twitter.com/9O46E1DdM3 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2019

Un affetto che è arrivato anche da parte del mondo del giornalismo e della politica, dove non sono mancati i messaggi di affetto dell'ex Premier Matteo Renzi e dell'attuale Ministro dell'Interno Matteo Salvini, uniti come tutti dall'affetto nei confronti di Mihajlovic e pronti a sostenerlo nella dura battaglia che lo aspetta contro una malattia terribile ma che per tutti vedrà l'allenatore serbo uscirne vincitore.

Un bel calcio di punizione. Dei tuoi, sotto l'incrocio. Noi siamo pronti ad esultare con te.#Mihajlovic — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 13, 2019

Non esiste un'unità di misura che riesca a rendere la grandezza di #Mihajlovic in questa conferenza. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 13, 2019

#Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure.

La vincerò. Batterò la malattia, per mia moglie, per la mia famiglia, per tutti quello che mi vogliono bene”.

Siamo con te Sinisa. È una partita da vincere.

Da vincere tutti insieme. Forza. Forza di cuore. — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 13, 2019

Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. Un avversario terribile ma che un guerriero come lui può battere. Quest' anno il vero scudetto lo devi vincere tu e tutti dovranno aiutarti, grande #Mihajlovic pic.twitter.com/fm6rwWGwmT — enrico varriale (@realvarriale) July 13, 2019

Ci conosciamo da tanto caro #sinisamihajlovic e penso di non avere mai più incontrato un guerriero come te.Ce la farai a vincere questa battaglia,grazie anche alla tua splendida famiglia,tua moglie Arianna e i tuoi figli!Ho sempre ammirato la vostra unione.Forza!💪🏼♥️ #Mihajlovic pic.twitter.com/q31dL45mj1 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) July 13, 2019

Quando un uomo si trova a combattere contro la leucemia e lo fa con il coraggio e la forza di Sinisa #Mihajlovic c’è solo una parola da usare: RISPETTO! E un gigantesco in bocca al lupo, Mister — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 13, 2019

Solidarietà e affetto infine anche da decine tra club, calciatori ed ex compagni di spogliatoio, avversari, semplici tifosi: il mondo del calcio, dello sport e non solo aspetta fiducioso il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, che adesso si prepara ad affrontare la sua più grande sfida con la consapevolezza che non sarà solo.

Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa. #Mihajlovic pic.twitter.com/g5joyUyi4m — Francesco Totti (@Totti) July 13, 2019

Sinisa ha lanciato un messaggio meraviglioso, pieno di sfida, coraggio, forza, esempio. 💪💪💪 Sinisa, lottiamo tutti insieme a te. Ale #ADP10 #SinisaMihajlovic #Mihajlovic — Alessandro Del Piero 🄰🄳🄿⑩ (@delpieroale) July 13, 2019

Forza Mister... Come mi hai insegnato tu, non mollare! Mai! 💪 pic.twitter.com/lQSXl2WgIa — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) July 13, 2019

Mi hai dato tanto quando arrivai in Italia Mister, adesso il minimo che posso fare è pregare Dio che tu possa tornare il più presto a fare quello che ti piace!!!

Sono con te e so che vincerai anche questa sfida Meu Mister!!! #SinisaMihajlovic #Mihajlovic #ForzaMister pic.twitter.com/IH3ZRzQEJs — Romulo Caldeira (@romulocdr) July 13, 2019

Forza Sinisa!

Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo!



Urbano Cairo#SFT #Mihajlovic pic.twitter.com/TmoOnJHNCh — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2019

"Gli uomini vincenti trovano sempre una strada". Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia 💪🏻

Forza Sinisa, you shall also overcome this challenge 💪🏻 — AC Milan (@acmilan) July 13, 2019

Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#FCIM — Inter (@Inter) July 13, 2019

Dopo pioggia viene sole. #ForzaSinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La #Sampdoria e i sampdoriani sono con te. ❤ pic.twitter.com/AXlbV3sL5w — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 13, 2019

❤️💙 Siniša Mihajlovic è un campione di coraggio, il Catania è con lui. #ForzaSinisa

▶️ https://t.co/xTuG8F3Jxg pic.twitter.com/pMLctvk6Wz — Calcio Catania (@Catania) July 13, 2019

Ci sono partite in cui si è tutti nella stessa squadra. Questa è una di quelle, la più importante: #ForzaSinisa, tutto il Parma Calcio è al tuo fianco 💪🏻 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) July 13, 2019

#ForzaSinisa amico mio! La tua forza è il tuo sorriso. Sempre al tuo fianco. Vinciamo insieme anche questa pic.twitter.com/CmvSErPrRQ — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) July 13, 2019