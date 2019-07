I gialloneri volevano il croato anche un anno fa, ma lui non è interessato al progetto tecnico. Può tornare in Baviera, ma non come riserva di Lewandowski.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 14/07/2019 15:11 | aggiornato 14/07/2019 15:15

No e ancora no. Mario Mandzukic non andrà al Borussia Dortmund. Non ci vuole andare. Non voleva l'anno scorso, non vuole nemmeno quest'anno. La trattativa di calciomercato con la Juventus non decollerà. Almeno non con i gialloneri. L'attaccante croato era stato individuato dal BVB 12 mesi fa come il leader perfetto per lo spogliatoio. Ha trascinato la sua nazionale fino alla finale dei Mondiali, ha sempre dimostrato di avere carattere e di essere ambizioso. Il profilo perfetto per lanciare l'assalto al Bayern Monaco.

Super Mario però l'anno scorso aveva la certezza di giocare nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Max Allegri, infatti, non avrebbe mai rinunciato a lui. Ora la situazione è cambiata: a Torino è esploso Kean ed è tornato Gonzalo Higuain, pupillo del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il croato sembra aver perso diverse posizioni nelle gerarchie del club. Per questo i bianconeri sono disposti a cederlo nell'attuale finestra di calciomercato.

Il Borussia Dortmund aveva messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino (proposta accettata dalla Juve) ed era pronto a garantire al giocatore lo stesso stipendio percepito a Torino (circa 6 milioni di euro, bonus compresi). Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, però, il giocatore ha fatto sapere alla società tedesca di non essere interessato al trasferimento.

Non si farà l'affare di calciomercato fra Juventus e Borussia Dortmund per Mandzukic

Calciomercato, Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund

Mario, in queste settimane, ha ricevuto diverse proposte anche molto diverse fra loro. Si va infatti da quella del Borussia Dortmund, comunque intrigante dal punto di vista tecnico, a quelle, molto più ricche, arrivategli dalla Cina. L'attaccante croato però al momento ha rifiutato qualsiasi possibile meta. La sua permanenza alla Juventus però sembra comunque alquanto improbabile.

Vota anche tu! Con Mandzukic il Bayern Monaco potrebbe vincere la Champions League? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Con Mandzukic il Bayern Monaco potrebbe vincere la Champions League? Condividi





Stando alle voci di calciomercato che arrivano dalla Germania l'idea di Mandzukic sarebbe quella di tornare al Bayern Monaco, club con il quale nel 2013 ha vinto il triplete. A causa dei problemi con Pep Guardiola, con cui il croato aveva un rapporto belligerante, ha lasciato la Baviera nel 2014, ma sia i dirigenti che i tifosi gli sono rimasti affezionati. Nei giorni scorsi Robert Lewandowski ha chiesto pubblicamente al club di comprare un altro attaccante per poter tirare il fiato di tanto in tanto. Il problema per quel che riguarda l'eventuale trattativa con la Juventus è proprio questo: Mario è intrigato dalla proposta del Bayern, ma non ha intenzione di fare panchina. Parlerà con Kovac (suo connazionale) per capire se ci sarà modo di giocare anche in coppia con Lewandowski. Se così fosse la trattativa potrebbe decollare in fretta. E a quel punto difficilmente direbbe ancora "no".