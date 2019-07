Inter, Nainggolan come Icardi: lascia il ritiro e torna a Milano

Come l'attaccante, anche il giocatore belga ha ottenuto il permesso di lasciare Lugano. Potrebbe però partire per il tour in Cina.

14/07/2019

Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan saluta l'Inter. Ieri è arrivata la notizia dell'addio dell'argentino al ritiro dei nerazzurri a Lugano e oggi lo stesso permesso è stato dato al belga che tornerà a Milano. A riferirlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, secondo cui l'ex romanista non è salito sul pullman coi compagni per andare a giocare l'amichevole con la squadra locale. Il Ninja rientrerà a casa nelle prossime ore. La decisione sembra preludere a una cessione di Nainggolan che però potrebbe comunque partire per il tour in Cina dei prossimi giorni. Possibile anche che il belga sia tornato in città per star vicino alla moglie che pochi giorni fa ha annunciato di essere gravemente malata.