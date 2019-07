Nel video ci sono tutti i calciatori francesi ad aver vestito la maglia blaugrana, manca però l'ex Milan.

di Marco Ercole - 14/07/2019 18:26 | aggiornato 14/07/2019 18:31

In Francia si festeggia. Oggi è il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia, il simbolo per eccellenza della Rivoluzione Francese del 1789. Una giornata di celebrazione per tutta la popolazione transalpina, fiera e orgogliosa al consueto motto "Liberté, Égalité, Fraternité". Ai festeggiamenti hanno partecipato tutti i cittadini, ma anche amici e simpatizzanti, come ad esempio il Barcellona.

Che proprio due giorni fa ha avuto modo (nonostante le lamentele e le polemiche dell'Atletico Madrid) di portare a vestire la maglia blaugrana a un "galletto", cioè Antoine Griezmann.

E "Le Petit Diable" non è certo il primo francese ad essere arrivato in Catalogna. Prima di lui sono stati molti altri i nostri "cugini" a oltrepassare i Pirenei per iniziare un'avventura calcistica davanti ai tifosi culés. Ecco, in occasione della ricorrenza della presa della Bastiglia, il Barcellona ha voluto ricordarli uno dopo l'altro, a partire da Lucien Muller fino ad arrivare ad Antoine Griezmann, con un videoclip dal titolo "Merci la France".

Antoine Griezmann, ultimo francese acquistato dal Barcellona

Gaffe Barcellona: celebra i "suoi" francesi e dimentica Dugarry

E così si possono vedere i vari Lilian Thuram, Thierry Henry, Laurent Blanc, Emmanuel Petit, ma pure le ragazze del Barcellona, come Perle Morroni o Élise Bussaglia, e così via, fino ad arrivare al messaggio finale: "Insieme continuiamo a scrivere la storia, buona festa nazionale". Sembrano esserci davvero tutti. E la parola "sembrano", non è del tutto casuale.

Le chouchou des Français @AntoGriezmann est désormais blaugrana et rejoint le club des tricolores du FC Barcelone. À nous tous, écrivons l'histoire du Barça ! Joyeuse fête nationale ! 🎉🎊

PS : Montez le son et chantez ! Si vous êtes Français, envoyez un petit 🇫🇷 !😉#14Juillet pic.twitter.com/i3Cp2NawDN — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 14, 2019

Nel lungo elenco, infatti, manca un francese che ha vestito la maglia del Barcellona, ma che per una dimenticanza non è stato inserito in questo slideshow di immagini.

Tra gli ex francesi ad aver indossato la divisa blaugrana, infatti, ci sarebbe anche Christophe Dugarry, passato per il club nella stagione 1997-1998, disputando complessivamente 13 match, prima di vincere i Mondiali con la Francia in estate e trasferirsi di nuovo nel suo paese, nell'Olympique Marsiglia. La sua al Camp Nou non è certo stata un'esperienza indimenticabile, ma neanche da dimenticare del tutto. I suoi festeggiamenti della presa della Bastiglia, oggi, saranno un po' più amari...