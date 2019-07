Icardi non si allena in gruppo: "Deve recuperare condizione fisica"

Io resto all'Inter per 2 anni, non mi muovo e prendo lo stipendio.

I bianconeri dovranno prima sfoltire gli esuberi in attacco (Higuain e Mandzukic su tutti) e pensano di fare un'offerta ad agosto inoltrato, forti del gradimento di Icardi. Che però non avrebbe accettato l'ultimo provvedimento del club.

Questa scelta è arrivata su pressione di Conte, che ha voluto forzare la mano col calciatore e la dose è stata rincarata da Handanovic in conferenza stampa che ha condannato ogni atteggiamento egoistico. Ora però c'è da capire cosa farà il numero 9, con la Juventus in attesa di novità.

La spaccatura fra Mauro Icardi e l'Inter è ormai insanabile : la decisione della società di allontanare l'ormai ex capitano dal ritiro nerazzurro di Lugano è l'ultimo, definitivo segnale che l'argentino è un separato in casa.

L'attaccante argentino ha lasciato il ritiro dell'Inter e non si allenerà più con i compagni. La Juventus resta alla finestra ma lui non ci sta

