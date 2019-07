Con il sesto successo in terra inglese, Lewis scrive la storia del Gran Premio del Regno Unito. Mercedes sul podio anche con Bottas, terzo Leclerc su Ferrari. Errore di Vettel e penalizzazione ricevuta.

di Mirko Colombi - 14/07/2019 17:40 | aggiornato 14/07/2019 17:44

Il cielo grigio di Silverstone ha accolto l'impressionante folla arrivata in circuito per la decima gara stagionale di Formula 1. Sotto gli occhi attenti di James Bond e con una condotta di gara ora più aperta ai duelli, i primi giri del Gran Premio britannico hanno visto scappare i piloti Mercedes, con Bottas primo ed Hamilton secondo. Qualche scaramuccia tra i due, proprio come già accaduto nelle qualifiche. Scattato dalla pole position, Valtteri ha resistito agli attacchi di Lewis, rischiando nelle curve, ben sapendo che il compagno di squadra avesse in tasca qualcosa in più.

L'inglese lo ha dimostrato dopo l'ingresso della Safety Car: dal ventiquattresimo giro alla bandiera a scacchi, il campione ha martellato. "The Hammer" - complice un pit stop rapidissimo - ha siglato passaggi record continui, fuggendo verso il successo. Rifiutando, due volte, una sosta nel finale. Il numero 44 sapeva di poter concludere la corsa con 33 passaggi completati con le gomme ormai finite. "No problem": record della gara per Lewis, anche oggi imbattibile.

Mentre le Frecce d'Argento adottavano una strategia basata sulla prestazione costante, con Bottas sul secondo gradino del podio, Ferrari e Red Bull hanno tentato ardite e diverse tattiche. Leclerc ha attaccato, sorpassato e divertito. Bello il terzo posto di Charles, come bello il duello con Verstappen. A Max è andata meno bene, l'olandese è giunto quinto. Brutto errore quello di Vettel. Sebastian voleva superare proprio Verstappen, tamponandolo. Il pilota Red Bull è uscito nell'erba, il tedesco è stato penalizzato. Se per Hamilton è il giorno perfetto in Formula 1, per Vettel è, decisamente, imperfetto.

Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna: 007, Licenza di sorpassare a Silverstone

In effetti, l'unico tra i protagonisti a non effettuare sorpassi, è stato proprio Hamilton. Vincitore a parte, gli oltre 125000 presenti in circuito hanno potuto ammirare attacchi, sportellate, uscite di pista. I più coraggiosi, come già visto in Austria, gli acerrimi rivali Leclerc e Verstappen. Liberi di potersele dare a piacimento, il monegasco ed il figlio del vecchio Jos hanno potuto esprimere la propria guida, emozionandoci.

Il brivido offerto da Hamilton è relativa al cronometro. Lewis si vede poco, sembra che non rischi, spesso rimane lontano da infruttuosi litigi (non in Canada) ed eventuali guai. Però è veloce, dannatamente veloce. Bello il doppio "no" rifilato dall'inglese al box Mercedes, che aveva chiamato il campione all'ennesimo cambio gomme. Hamilton ha rifiutato, sfruttando al limite le Pirelli dure, segnando il giro veloce del Gran Premio. Sancendo la giusta vittoria: sesta affermazione in Gran Bretagna per lui, settima stagionale.

Bottas ha mantenuto "tranquillo" il passo impostato, arrivando dopo il caposquadra. Il finlandese ha pure provato a rovinare la festa di Hamilton, ritardandogliela solo per qualche attimo. Poi, Valtteri è tornato a più miti consigli. Niente di sereno tra Leclerc e Verstappen, ma Charles ha colto un bel podio, Max è stato, invece, centrato da Vettel. Gran Premio rovinato per entrambi. Finalmente competitivo Pierre Gasly - quarto - ottima prestazione di Carlos Sainz, sesto. Raikkonen ha trovato punti con l'unica Alfa Romeo, poiché Giovinazzi non ha visto il traguardo. Dopo la penalizzazione, al netto di tutto, Vettel vede il suo nome al sedicesimo posto dell'ordine d'arrivo. La prima vittoria nella Formula 1 2019 è sempre più lontana per la Ferrari numero 5.

Gran Premio di Silverstone, ordine di arrivo

44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 1:21:08.452 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +24.928s 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +30.117s 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 52 +34.692s 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 +39.458s 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +53.639s 3 Daniel Ricciardo RENAULT 52 +54.401s 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +65.540s 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +66.720s 27 Nico Hulkenberg RENAULT 52 +72.733s 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +74.281s 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +75.617s 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +81.086s 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 5 Sebastian Vettel FERRARI 51 +1 lap 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 51 +1 lap

