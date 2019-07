James Rodriguez però sta spingendo e nonostante la presenza di Ancelotti al Napoli, la sua preferenza sarebbe quella di passare in Rojoblanco. Le Merengues hanno la necessità di vendere il giocatore che non rientra nei piani di Zidane e l'accordo sembra ormai sempre più vicino, con i partenopei che come ammesso da Ancelotti potrebbero virare su altri obiettivi sul calciomercato .

Secondo quanto riportato da Marca, i Colchoneros sono a un passo dal portare il Bandido al Wanda Metropolitano forti della volontà del giocatore di non lasciare la Spagna. L'unico ostacolo rimane il Real Madrid che preferirebbe non cederlo alla squadra di Simeone.

Il colombiano avrebbe deciso di rimanere a Madrid per giocare coi Colchoneros: possibile beffa per il Napoli.

