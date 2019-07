I nerazzurri chiedono un conguaglio per chiudere la trattativa. Entrambi i club farebbero registrare una cospicua plusvalenza utile per i rispettivi bilanci.

di Franco Borghese - 14/07/2019 11:15 | aggiornato 14/07/2019 11:19

Una mossa a sorpresa. Un colpo di scena. Come spesso accade durante il calciomercato. Che Mauro Icardi sia destinato a lasciare l'Inter è piuttosto evidente. La società ha deciso di non far partecipare l’argentino alla tournée in Asia. La scelta del club era nell’aria, ma è comunque forte. E può indicare che la trattativa che lo riguarda è vicino alla chiusura. O almeno che c'è stata una svolta.

Icardi è ufficialmente fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, se sperava di poter cambiare la situazione ora è stato messo con le spalle al muro. Visti i precedenti, il silenzio di Wanda Nara sui social dopo la decisione dell'Inter di escludere il marito dalla tournée sembra confermare che con il club nerazzurro una sorta di non-belligeranza, seppur armata, in vista di una soluzione di calciomercato che possa accontentare tutti.

E stando a quanto riportato da Fcinternews.it si starebbe lavorando per trovare finalmente l'intesa con la Juventus e mettere il punto alla trattativa. Il club bianconero avrebbe intenzione di proporre ai nerazzurri uno scambio con Moise Kean, esploso sul finale della scorsa stagione. Tale operazione, che evidentemente favorirebbe la Juventus nell'immediato ma che potrebbe regalare all'Inter il miglior attaccante italiano del futuro, consentirebbe inoltre a entrambi i club di far registrare una plusvalenza monstre.

La Juventus, a onor del vero, si sente in una posizione di forza nella trattativa. I bianconeri, infatti, hanno un accordo di massima con Icardi. Nelle scorse settimane il direttore sportivo Paratici si sarebbe incontrato con Wanda Nara proprio per trovare l'intesa sui numeri. Che ovviamente sono altissimi: l'argentino in bianconero prenderebbe 8 milioni di euro a stagione (più bonus) fino al 2024. Bisogna solo aspettare l'accordo fra Juventus e Inter per formalizzare il tutto. I campioni d'Italia però non hanno fretta, convinti di avere il giocatore (che mister Sarri voleva già ai tempi di Napoli) in mano.

L'Inter farebbe bene ad accettare lo scambio Icardi-Kean?





Nella prossima proposta la Juve, comunque, inserirà il cartellino di Moise Kean. L'Inter ha pagato Icardi 13 milioni di euro nel 2013, motivo per il quale con uno scambio con il classe 2000 bianconero (che a Torino valutano 40 milioni) permetterebbe a entrambi i club di far registrare una cospicua plusvalenza. A Milano però pretendono anche un conguaglio cash, possibilmente di 20 milioni. L'intesa si può trovare, i giocatori vorrebbero che la trattativa di calciomercato si risolvesse in fretta per raggiungere il prima possibile i nuovi compagni. E così la mossa a sorpresa della Juventus potrebbe anche essere quella decisiva.