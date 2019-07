Ora c'è da attendere la risposta dell'inglese, che vuole ripartire dopo la scadenza del suo contratto coi Reds. E il Bologna spera in una risposta tempestiva, per piazzare quello che potrebbe essere uno dei colpi più sorprendenti di questa sessione di calciomercato .

Sono ore di ansia in casa del Bologna , dopo lo shockante annuncio delle condizioni di Sinisa Mihajlovic fatto dallo stesso tecnico in conferenza stampa. La dirigenza però sta anche continuando (per quanto possibile) a concentrarsi sul calciomercato .

