Sono ore di ansia queste, con il giocatore della Stella Rossa che si troverebbe in coma indotto. Le sue condizioni sono gravi e si attendono aggiornamenti, con le informazioni provenienti da Informer che spiegano come abbia riportato danni a mascella e torace, con la seria possibilità di danni cerebrali.

Dramma nel mondo del basket: il centro serbo Ognjen Kuzmic sarebbe in coma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale . L'autovettura del giocatore si sarebbe ribaltata andando fuori strada e colpendo una macchina che proveniva in direzione opposta nei pressi di Banja Luka.

