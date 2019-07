Il brasiliano, che detiene il record di gol segnati da un estremo difensore, mostra ora un metodo poco ortodosso per iniziare la manovra.

di Redazione Fox Sports - 14/07/2019 14:50 | aggiornato 14/07/2019 14:55

Gli appassionati di calcio non possono che ricordare con affetto la figura di Rogerio Ceni, portiere brasiliano passato alla storia per la sua abilità nel calciare le punizioni che lo hanno reso l'estremo difensore con più marcature di sempre (ben 129 in carriera).

Ora però i guanti sono appesi al chiodo e per lui si è aperta da qualche anno l'avventura da allenatore, al San Paolo prima e ora al Fortaleza riportato nella prima categoria dei campionati brasiliani.

Não basta ser líbero, tem que ir ao meio de campo participar. Em 25 segundos, Felipe Alves mostra como joga um goleiro de Rogério Ceni. Acompanhe Fortaleza 0 x 0 Avaí: https://t.co/RXwGYO6brX pic.twitter.com/ygdHu0FyD0 — globoesportecom (@globoesportecom) July 13, 2019

E nella partita contro l'Avai vinta per 2-0 grazie alla doppietta di Wellington, si è vista una curiosa innovazione su suggerimento di Rogerio Ceni: il suo portiere Felipe Alves ha infatti avanzato qualche volta la sua posizione giocando nella posizione di libero. La decisione, fatta per permettere ai terzini della squadra di sganciarsi e lasciare di fatto la costruzione in mano a portiere e difensori centrali, fa ancora più effetto se ci ricordiamo quanto educati fossero i piedi del tecnico quando giocava.