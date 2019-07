Oltre gli appuntamenti per decidere il futuro di suo marito, Mauro Icardi, la possibilità dell'argentina di lavorare in tv.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 08:53 | aggiornato 13/07/2019 08:58

In attesa di decidere il futuro di suo marito Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato, Wanda Nara può dedicarsi all'analisi attenta di un altro tipo di offerte. Sul tavolo dell'argentina ne sono infatti arrivate molte, offrendole un ruolo nella televisione italiana.

Non solo le proposte cinematografiche da Napoli, insomma, ma anche dei nuovi tentativi di inserirla in modo sempre più capillare sui nostri schermi: da tempo le è arrivata un'offerta per confermarla come opinionista del programma di Pierluigi Pardo, Tiki Taka.

E a questa si è aggiunto un contatto con Maria De Filippi, visto che Wanda Nara ha sfruttato i tre giorni passati a Roma per svolgere un provino con "Fascino", l'agenzia della regina delle tv italiana. L'argentina è infatti in ballo per un posto nella prossime dizione di "Amici Vip", che inizierà il prossimo settembre e che molto probabilmente vedrà in conduzione Michelle Hunziker. Tutto questo, in attesa di sapere cosa deciderà per Icardi...