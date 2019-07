Per la tennista romena secondo slam della carriera dopo il Roland Garros del 2018.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 16:11 | aggiornato 13/07/2019 16:16

Con il punteggio di 6-2, 6-2 maturato in 55 minuti, Simona Halep sconfigge Serene Williams e diventa la nuova regina del tennis a Wimbledon. Un vero trionfo per la tennista romena, il suo personale secondo successo in uno Slam dopo la vittoria nel Ronald Garros conquistata nel 2018.

Per lei si trattava della prima finale a Wimbledon, la quinta in Slam (delle prime quattro ne aveva perse fino a questo momento tre).

Un grandissimo risultato che conferma l'ascesa della sua straordinaria carriera e che premia il tennis mostrato ad altissimi livelli nel corso del torneo e in particolare in questa finale, giocata con grande autorità contro una Serena Williams che cercava il 24esimo slam e che dovrà ancora attendere per raggiungere questo traguardo.