Il presidente del Napoli chiede al suo uomo simbolo un salto di qualità per la nuova stagione.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 08:38 | aggiornato 13/07/2019 08:43

È il capitano del Napoli, l'uomo chiamato al salto di qualità. Di Lorenzo Insigne aveva parlato Carlo Ancelotti, ora è toccato al presidente Aurelio De Laurentiis. Lo "scugnizzo" partirà oggi da Roma insieme a Manolas per raggiungere il ritiro di Vimaro, ad aspettarlo ci sarà qualche pressione in più, come spigato proprio dal proprietario del club azzurro:

Insigne ormai è un uomo, sennò glielo ricorderemo. Ha una maturità tale e non può comportarsi in maniera infantile. Posso capire che in passato non gli andasse bene quel ruolo, ma uno dotato delle sue qualità può giocare ovunque e mettersi a disposizione di Ancelotti. Un tecnico che ha grande esperienza e onestà intellettuale.

E ancora: