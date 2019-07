Il fighter di origini latine, reduce dalla fantastica vittoria di UFC 239 su Ben Askren, lancia il suo guanto di sfida a Notorius. Dream match possibile?

di Massimiliano Rincione - 13/07/2019 17:55 | aggiornato 13/07/2019 20:00

Jorge Masvidal è pronto anche per Conor McGregor. Dopo aver steso Darren Till e Ben Askren - quest'ultimo in appena 5 secondi -, Gamebred non si è posto alcun problema nel parlare di un eventuale dream match con l'irlandese più famoso del mondo delle MMA attuali. D'altronde, dopo la vittoria su Funky il fighter di origini cubane è praticamente diventato la star n.1 della divisione pesi welter, forse anche più del campione di categoria Kamaru Usman.

Proprio The Nigerian Nightmare, attualmente fuori per infortunio, sembra essere l'avversario più caldo in vista del prossimo impegno di Masvidal, che ha ormai conquistato la stragrande maggioranza dei fan delle MMA con i suoi modi di fare sopra ogni limite e la sua capacità di chiudere un incontro in qualsiasi momento. Il 34enne, ormai soprannominato anche Street Jesus, ha dato il via ad una ascesa che, a dispetto delle due sconfitte arrivate prima del filotto di vittorie, non sembra potersi arrestare di fronte a nessun altro title contender. Con buona pace di Colby Covington, ex campione pesi welter UFC ad interim - e compagno di team proprio di Masvidal - che affronterà Robbie Lawler il 3 agosto prossimo.

Usman e McGregor, dunque, tra gli obiettivi a breve termine di Gamebred, che intervistato al The Dan LeBatard Show non ha usato mezzi termini per illustrare i suoi progetti.

Il prossimo match? Una title shot, affrontare Usman mi interessa sicuramente. Lui ha il titolo ed è quello a cui punto, anche se è sempre infortunato e gli capitano un sacco di cose. C'è un altro nome poi che mi interessa perché, qualora il match si facesse, venderemmo davvero un sacco e così guadagnerei i soldi che merito. Parlo di Conor McGregor, voglio spaccargli la faccia. Credo sarebbero soldi facili, per me è come se avesse il simbolo dei dollari stampato su tutto il suo volto. Non credo, però, che questa sia la strada tracciata per lui. Lui ha battuto, e anche un paio di volte. Io non ho mai battuto durante tutta la mia carriera.

MMA: Jorge Masvidal finisce Ben Askren in uno dei match più attesi di UFC 239.

MMA, quando Masvidal vs Usman?

Assodato che il prossimo match da fare sarà Jorge Masvidal vs Kamaru Usman, non resta che cominciare a chiedersi quando UFC metterà in piedi questo incontro. Bisognerà prima attendere, però, che il campione pesi welter recuperi totalmente dal proprio infortunio, anche se le tempistiche sembrano condurre verso un rientro a fine 2019. E chissà che, magari in una delle ultime card dell'anno, Gamebred non possa provare a conquistare quel titolo tanto bramato e che rappresenterebbe il coronamento di una fantastica carriera, cominciata da street fighter e proseguita ad alti livelli nelle arti marziali miste.