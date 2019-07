Icardi non si allena in gruppo: "Deve recuperare condizione fisica"

Icardi si sta allenando a parte per un discorso di condizione fisica. Il club sta pensando di rimetterlo in condizione dopo i problemi della scorsa stagione. Vista anche l’enorme mole di lavoro fisico che Conte sta facendo fare ai suoi giocatori, è stato deciso di farlo allenare facendolo alternare tra sedute individuali e collettive, nell'ambito di un percorso di lavoro programmato.

A differenza di Nainggolan, presente a applauditissimo, l'argentino non si è visto sul campo d'allenamento, facendo scattare immediatamente l'allarme. Ad allenamento in corso, poi, sono arrivati aggiornamenti sulla sua situazione, spiegati a SkySport da Matteo Barzaghi:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK