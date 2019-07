Le parole del capitano dell'Inter sulle due situazioni calde di calciomercato e sul lavoro di Antonio Conte.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 12:23 | aggiornato 13/07/2019 12:28

C'è Samir Handanovic in conferenza stampa per presentare la prima partita dell'Inter di Antonio Conte contro il Lugano (in programma domani alle 14.30). Il capitano nerazzurro ha parlato subito delle prime impressioni dopo l'arrivo del nuovo allenatore:

Ritiro procede come deve procedere. Tanta fatica e tanto sudore, si lavora tanto. Conte? Non mi ha stupito, tra giocatori parliamo, sapevamo cosa ci aspettasse e come lavora Antonio Conte. Sappiamo come si comporta e cosa ha vinto. Si lavora tanto, ma ho notato i giocatori molto motivati ed è una cosa molto importante.

Riguardo la situazione legata alle posizioni nella rosa di Icardi e Nainggolan, il portiere si dimostra allineato al pensiero del club e dell'allenatore:

La nostra società è stata chiara dal primo giorno, non c'è bisogno che io aggiunga altro. Sono ragazzi che si allenano con noi e per il resto se la vedono con la società.

Quando gli viene domandato se questo possa essere l'anno della svolta per l'Inter, Handanovic risponde così: