Il programma del gran premio britannico a Silverstone con tutte le informazioni sugli orari e i canali dove seguire l'appuntamento del campionato di F1.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 13/07/2019 09:00

Il campionato 2019 di Formula 1 è pronto a tornare in azione in questo weekend in Gran Bretagna. Si tratta del decimo appuntamento del calendario. Il gran premio di Silverstone è una tappa sempre molto interessante, visto che siamo a metà stagione ed è periodo nel quale tirare le somme.

Guardando la classifica, ormai il titolo sembra una questione tutta interna al team Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas occupano le prime due posizioni con grande vantaggio sul resto dei colleghi. Va comunque detto che tra i due vi sono 31 punti, pertanto l'inglese è certamente favorito per vincere quello che sarebbe il suo sesto mondiale in Formula 1. Difficile per Red Bull e Ferrari pensare di rientrare in corsa, anche se mancano molte gare al termine del campionato.

Nonostante i proclami invernali, la scuderia di Maranello è la grande delusione del 2019. Nella classifica piloti Sebastian Vettel (123 punti) e Charles Leclerc (105) sono dietro a Max Verstappen. Nessuna vittoria per la Ferrari, che avrebbe potuto vincere in almeno tre occasioni: Bahrain, Canada e Austria. Per il fine settimana di Silverstone ci saranno altre novità di aerodinamica per migliorare la SF90, vedremo se basteranno. E non vanno dimenticati gli altri team, in particolare la McLaren che si sta affermando come quarta forza davanti alla Renault e all'Alfa Romeo. I talentuosi Carlos Sainz e Lando Norris stanno facendo bene.

Vettel vincitore dell'edizione 2018 davanti a Hamilton e Raikkonen

Formula 1, GP Silverstone 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il GP di Gran Bretagna fa parte del calendario del campionato di Formula 1 dal 1950. Fu proprio il circuito di Silverstone ad ospitare le prime cinque edizioni consecutivamente, poi c'è stata l'alternanza con i tracciati di Aintree e Brands Hatch. Ma dal 1987 si corre esclusivamente a Silverstone. Quella del 2019 sarà la settantesima edizione del gran premio britannico.

La pista misura 5,891 km ed è costituita da 18 curve. Rispetto al layout originale, nel corso degli anni sono state effettuate delle modifiche come successo alla maggior parte dei circuiti. Ha fatto discutere quanto successo un anno fa con la MotoGP, che non ha potuto correre a causa dello scarso drenaggio e delle cunette che non permettevano di gareggiare in sicurezza sul bagnato. L'asfalto era stato da poco rifatto ed è servito riasfaltare ulteriormente in vista di questa stagione. Il tracciato solitamente piace ai piloti: presenta un mix tra tratti veloci e altri più guidati. Viene richiesto un medio carico aerodinamico per essere performanti nei punti più rapidi e anche in quelli maggiormente lenti. Ci sono tre zone ideali per il sorpasso: Curva 1, Curva 6 e Curva 15. Importante il motore: sia per rettilinei e curve veloci che a livello di erogazione in uscita dalle curve lente. La pista consuma abbastanza gli pneumatici, per questo Pirelli ha portato le mescole più dure: C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft).

L'edizione 2018 è stata vinta da Vettel, che al traguardo ha preceduto la Mercedes di Hamilton e Raikkonen con l'altra Ferrari. La scuderia di Maranello è la più vincente di sempre con diciassette trionfi nel GP di Gran Bretagna. Invece, i piloti con più successi sono Clark, Prost e lo stesso Hamilton: tutti a quota cinque. L'attuale leader del campionato di F1 è primatista in quanto a pole position, sei.

Nel 2008 il primo trionfo di Hamilton nel GP di Silverstone, allora correva con la McLaren e vinse anche il suo primo titolo a fine campionato.

Programmazione diretta TV e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il GP di Gran Bretagna 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le dirette di Qualifiche e Gara in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 12 luglio

11:00-12:30 – Libere 1

15:00-16:30 – Libere 2

11:00-12:30 – Libere 1 15:00-16:30 – Libere 2 Sabato 13 luglio

12:00-13:00 – Libere 3

15:00-16:00 – Qualifiche

12:00-13:00 – Libere 3 15:00-16:00 – Qualifiche Domenica 14 luglio

15:10 – Gara

Dirette TV8 e TV8 HD