DEEJAY Xmasters, apertura all'alba per 1650

Questa mattina alle 5.37 del mattino ha preso il via l’edizione 2019 dell’unico summer event italiano dedicato al mondo degli action sports.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 04:10 | aggiornato 13/07/2019 10:12

Una marea rossa, scaldata dal tiepido sole appena sorto e formata da 1650 persone, ha dato il benvenuto all’VIII edizione dei DEEJAY Xmasters. Ancora una volta l’AlbaRun by Sport&Travel si è confermata la scelta vincente. Una corsa non competitiva, da 10 o 5 km, resa unica e suggestiva dalle sfumature di colore regalate dal sole e dall’incredibile scenario della Spiaggia di Velluto di Senigallia all’alba.

La manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso per i runners della zona, ha saputo rinnovarsi ulteriormente in questo anno e, dopo le 1200 presenze della passata edizione, è riuscita a superare abbondantemente quota 1600 andando sold out nella giornata di ieri.

Archiviato il primo appuntamento di questa nuova edizione dei DEEJAY Xmasters è giunto il momento di entrare nel vivo delle attività che accompagneranno l’evento per nove giorni. Dalle 9.00 il DEEJAY Xmasters Village entrerà nel pieno delle sue attività. Il palco inizierà a scaldare il pubblico con musica ed intrattenimento e le aree allestite sulla spiaggia si popoleranno di atleti e curiosi.

Partenza sprint con quattro ospiti di altissimo livello: l’oro olimpico nello snowboard cross Michela Moioli, le campionesse olimpiche giovanili Sofia Tomasoni (kiteboard) e Giorgia Speciale (windsurf) ed il fighter Carlo Pedersoli JR.

Anche le competizioni entreranno subito nel vivo con l’Xmasters Sail Championship, regata di catamarani Classe A della FIV (Federazione Italiana Vela), e i Cross Game, gara nazionale di OCR (Obstacle Course Race) che vedrà la partecipazione di Team composti da 2 atleti ciascuno, impegnati a superare 12 ostacoli disseminati all’interno dei un’area di 5.000 mq.

E poi ancora le scuole e le attività gratuite per il pubblico: SUP, windsurf, vela, kiteboard, BMX, danza aerea, zumba, test drive off road by Jeep. Infine la musica con la serata d’inaugurazione, prevista per questa sera sul main stage, che vedrà in consolle i DJ del Trashick, ovvero i fondatori della “trash life”, in arrivo direttamente dal Circolo Magnolia di Milano.