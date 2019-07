Ora è ufficiale, Ciccio Caputo resta in Serie A. L'ex attaccante dell'Empoli è un colpo di calciomercato del Sassuolo, che lo ha presentato insieme all'altro acquisto arrivato dalla Toscana (pur essendo di proprietà della Juventus), quello di Traoré. Fari puntati ovviamente sul centravanti, reduce da un'ottima stagione nella massima serie:

Lo scorso anno la livello personale ho fatto un grande campionato, poteva anche andare meglio, ma io sono qua per dare il massimo e per aiutare la squadra a togliersi delle belle soddisfazioni: il primo obiettivo è la salvezza, ma comunque se le cose dovessero andare per il verso giusto è normale non porsi limiti, qui vedo un ambiente ambizioso come me.