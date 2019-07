L'ala sinistra delle "Aspirine" è valutato 40 milioni ed è un vecchio pallino del club giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 09:14 | aggiornato 13/07/2019 09:19

Nuovi operazioni di calciomercato in vista per la Roma, vecchi nomi del passato che tornano di moda. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso ha deciso di tornare forte su Leon Bailey, ala sinistra del Bayer Leverkusen nato a Kingston, in Giamaica, il 9 agosto del 1997.

Il mancino è in scadenza di contratto a giugno 2023, ha una valutazione economica di 40 milioni che la Roma vorrebbe compensare in parte offrendo alle Aspirine il cartellino di Patrick Schick.

L'attaccante ceco piace molto in Germania (ha richieste pure dal Borussia Dortmund), ma per evitare minusvalenza non può essere ceduto per meno di 30 milioni: ecco perché la Roma vorrebbe inserire un conguaglio di 15 milioni supplementari per Bailey, iper-valutando anche il cartellino dell'ala sinistra. Trattativa di calciomercato difficile, ma non impossibile. Petrachi ci sta provando.