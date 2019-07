A livello ufficiale, in ogni caso, Lukaku sarebbe stato escluso da questa gara solamente a livello precauzionale, dopo aver riportato un lieve infortunio. L'Inter nel frattempo continua a osservare con grande attenzione la situazione del belga, per il quale è attualmente in corso una trattativa con il Manchester United.

È un chiaro e dichiarato obiettivo di calciomercato dell'Inter, Romelu Lukaku . Il centravanti che vorrebbe Antonio Conte in nerazzurro è stato lasciato fuori dalla squadra del Manchester United per l'amichevole pre-campionato di questo sabato con il Perth Glory.

