Il giocatore non viaggia con il gruppo in attesa di un possibile trasferimento.

I Lancieri hanno infatti comunicato i nomi di chi prenderà parte al ritiro pre-stagionale in Austria e tra di loro non ci sarà il difensore olandese, a un passo dal trasferimento al club bianconero.

Altra conferma dall'Olanda, questa volta arriva direttamente dall'Ajax. Matthijs de Ligt è a un passo dall'essere in via ufficiale un calciatore della Juventus e concludere così l'operazione di calciomercato .

