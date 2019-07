Il tecnico serbo costretto a lasciare la panchina dei rossoblù per sottoporsi a una terapia d'urto.

4 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 01:24 | aggiornato 13/07/2019 01:33

Inizia nel peggiore dei modi la stagione del Bologna, costretto a fare a meno del suo allenatore Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, si legge su Il Corriere dello Sport, è infatti costretto a lasciare immediatamente la panchina dei rossoblù per gravi problemi di salute.

Già nella giornata di venerdì si era capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto quando Sinisa non si è presentato nel ritiro estivo di Castelrotto per il primo allenamento stagionale dei felsinei. Sembrava per colpa di un'influenza, ma la verità è un'altra.

Mihajlovic si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato la necessità di una terapia d'urto che lo terrà lontano dai campi di Serie A per diverso tempo. Il mondo del calcio si è unito per esprimere la sua vicinanza all'allenatore. Noi facciamo altrettanto e gli auguriamo di tornare presto in panchina.