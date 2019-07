Doveva essere una festa, ed effettivamente lo è stata. Ma gli ospiti hanno ricevuto una sorpresa sgradita. Franz Beckenbauer, il Kaiser, ha organizzato un torneo di golf attraverso la sua fondazione. L'idea era quella di raccogliere fondi per girarli in beneficenza, ma l'ex giocatore del Bayern Monaco ha lasciato tutti a bocca aperta con un annuncio davvero inaspettato.

A margine dell'apertura della tradizionale Kaiser Cup a Bad Griesbach, in Baviera, Beckenbauer ha ammesso di avere dei gravi problemi di salute. Non una notizia, dato che nel 2016 e nel 2017 il Kaiser (che qualche anno fa ha perso il figlio Stephan a causa di una brutta malattia) ha subito ben due operazioni al cuore.

Le sue condizioni sono quindi di dominio pubblico, ma il Kaiser ha svelato di aver recentemente avuto un nuovo grave problema, questa volta all'occhio destro:

Ma cosa è un infarto oculare? Tecnicamente si tratta di una trombosi arteriosa. Si tratta di una patologia che deve essere trattata d'urgenza perché è indice del cattivo stato delle arterie e può preannunciare un ictus o un infarto del miocardio. Stando alle statistiche una persona su cento avrà un ictus entro 90 giorni dall'infarto dell'occhio. Nei peggiori dei casi si può perfino arrivare alla cecità. Le persone presenti alla Kaiser Cup hanno però assicurato che Beckenbauer fosse di buon umore, a dimostrazione del fatto che il problema sembra superato e che il campione del mondo (da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990) è già in fase di recupero.

"I once saw Franz Beckenbauer enter a restaurant and he did it the same way he played football: with class and authority." — Brian Clough



