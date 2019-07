L'avvocato di Griezmann attacca l'Atletico Madrid

Ennesimo capitolo di un'interminabile querelle che ieri sembrava finalmente terminata ma che potrebbe addirittura andare avanti ancora per mesi, nel caso in cui l'Atletico Madrid decidesse davvero di fare ricorso alla FIFA.

Nel comunicato, l'ormai ex squadra del Piccolo Diavolo ha fatto capire di essere pronta ad agire per vie legali. Ipotesi che non spaventa l'avvocato Karian, pronto a difendere la condotta sua e del suo giocatore.

Griezmann è molto deluso dall'atteggiamento della dirigenza dell'Atletico Madrid. Hanno agito in chiara malafede, comportandosi in modo completamente diverso da quanto detto nei colloqui privati. È chiaro che hanno detto queste cose per fare bella figura coi tifosi.

A parlare è stato Sevan Karian , avvocato di Griezmann , che ha attaccato duramente la dirigenza dell'Atletico Madrid per il comportamento tenuto dopo l'ufficialità del passaggio del suo assistito fra le fila del Barcellona in un'intervista all'Equipe.

Il comunicato rilasciato dai Colchoneros ieri dopo quello dei blaugrana con cui veniva criticato fortemente il club catalano per il comportamento nella trattativa è stata solo la prima dimostrazione di insoddisfazione del club, con il presidente Cerezo che oggi ha ribadito come l'accordo fra i campioni di Spagna e il giocatore sia arrivato quando il valore della clausola rescissoria era ancora di 200 milioni di euro.

