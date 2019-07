Alcuni tifosi hanno oscurato con degli adesivi il nome del francese nel "Paseo de las Leyendas".

di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 22:45 | aggiornato 13/07/2019 22:50

Anche se la partenza di Antoine Griezmann dal'Atletico Madrid ha suscitato nella maggior parte dei casi una grande indifferenza da parte dei fan Colchoneros, alcuni di loro non hanno particolarmente gradito la modalità con la quale il "Petit Diable" ha scelto di accasarsi al Barcellona in questa sessione di calciomercato.

Tra questi ci sono sicuramente i protagonisti di quanto accaduto al Wanda Metropolitano, all'angolo del "Paseo de las Leyendas", quello dove sono esposte le targhe di tutti i giocatori arrivati a più di 100 presenze con la maglia dell'Atletico Madrid.

Tra queste, appunto, anche quelle di Griezmann. Che nelle ultime ore è stata coperta con una serie di adesivi, come mostrato dalla fotografia pubblicata su Twitter del giornalista di Cadena Ser, Miguel Martín Talavera. Certo, non si tratta di reazioni come quelle che si sono verificate per Courtois o Hugo Sánchez, che erano state ricoperte da immondizia ed escrementi. Ma insomma è un'ulteriore testimonianza del fatto che il trasferimento di calciomercato dall'Atletico Madrid al Barcellona, soprattutto per il modo in cui è arrivato, non sia piaciuto così tanto ai tifosi Colchoneros...