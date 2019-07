A distanza di 655 giorni e altrettante foto pubblicate su quel profilo, Fer non solo ha potuto finalmente esultare per l'agognato arrivo di Griezmann al Barcellona, ma anche perché il suo idolo lo ha ricompensato per la perseveranza avuta.

L'arrivo di Antoine Griezmann al Barcellona è stato celebrato in modo speciale e molto particolare da un tifoso del francese e del club catalano. Fer, come è soprannominato su Twitter, aveva infatti fatto una promessa il 25 settembre 2017, diventata un vero e proprio tormentone sul web:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK