di Redazione Fox Sports - 13/07/2019 11:38 | aggiornato 13/07/2019 11:45

Anche Luca Zidane ha chiesto il permesso al Racing Santander per assentarsi dall'allenamento di questo sabato per motivi familiari. Nella giornata di ieri suo padre, Zinedine Zidane, aveva lasciato il ritiro del Real Madrid a Montreal con la stessa motivazione, come si è potuto leggere sul breve comunicato ufficiale diffuso sul sito delle Merengues.

Ora questa integrazione alla vicenda, con il figlio di Zizou che ha telefonato nella notte al club per andarsene ed effettivamente poi non ha partecipato alla seduta andata in scena nella giornata odierna.

Luca è stato presentato dal club di Santander lo scorso giovedì, dicendosi entusiasta di aver intrapreso questa nuova avventura tra i pali del Racing in Segunda División B, terzo livello del calcio spagnolo. Adesso però deve fare i conti con questa questione familiare che ha visto coinvolto ovviamente anche suo padre Zinedine Zidane.