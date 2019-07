Il Consiglio federale della FIGC ha sancito l'esclusione dei rosanero dal prossimo campionato di Serie B. Al loro posto spazio ai lagunari.

3 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 14:54 | aggiornato 12/07/2019 14:59

Adesso è anche ufficiale: il Palermo è escluso dal prossimo campionato di Serie B. Lo ha decretato il Consiglio federale della FIGC, che a fronte delle valutazioni della Covisoc ha sanzionato i rosanero per inadempienze amministrative.

Al posto del club siciliano viene ripescato il Venezia, che era retrocesso in Serie C dopo aver perso lo spareggio contro la Salernitana. Ricordiamo che il campionato cadetto prenderà il via il prossimo 23 agosto e terminerà il 14 maggio.

Ma non solo la riammissione del Venezia. Il Consiglio federale ha reso noti anche gli organici del campionato di Serie C: sono state riammesse Virtus Vecomp, Fano e Paganese, mentre le squadre ripescate sono Modena e Reggio Audace (ex Reggiana). Escluse Cerignola e Bisceglie.